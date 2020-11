Prepovedano je zbiranje ljudi, razen za isto družino ali gospodinjstvo

Slovenija za 14 dni zaostruje ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, je v četrtek sklenila vlada. Ob polnoči je v veljavo vstopil prvi izmed novih ukrepov, ki prepoveduje zbiranje ljudi. Izjema pri tem so člani istega gospodinjstva in ožji družinski člani. Do sedaj je bilo dovoljeno zbiranje do šest oseb.

Še vedno so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi, po novem pa tudi vsa slavja in praznovanja. Dovoli pa se sklenitev zakonskih zvez, a le z dovoljenjem ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

S spremembo je določena tudi izjema, da se odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.