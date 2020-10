Preskrba s hrano v drugem valu epidemije ne bo ogrožena

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi resnega stanja okužb in ukrepov za zajezitev pozorno spremlja dogajanje na področju preskrbe s hrano v Sloveniji. "Preskrba s hrano tudi v drugem valu epidemije ne bo motena in ogrožena," sporočajo. Potrošnikom sicer svetujejo, naj ne kopičijo zalog s hrano, saj se s pretiranim nakupovanjem ustvarjajo motnje v trgovskih sistemih, kjer zaradi prevelikega povpraševanja ne uspejo pravočasno napolniti izpraznjenih polic.

V prvem valu epidemije je takratno stanje v državi vplivalo na agroživilsko verigo ter na nekatera druga področja, povezana s kmetijstvom, a kot pravijo iz ministrstva, jim je s hitrimi in učinkovitimi ukrepi uspelo preprečiti ali pa vsaj zmanjšati negativne posledice epidemije številnim kmetom, živilskim podjetjem in drugim, nazadnje tudi z določbami v PKP5 protikorona paketu.

Ministrstvo: Kupujmo domače proizvode

Bi pa epidemija in posledično zaprtje določenih segmentov, ki so povezani s hrano in odkupom pri lokalnih dobaviteljih (restavracije, šole, vrtci, druge javne ustanove itd.), lahko vplivala na morebitne viške in neprodane kmetijske in živilske proizvode. Kot že v prvem valu epidemije ministrstvo tudi tokrat poziva vse, da kolikor je mogoče posegajo po lokalnih produktih.

"Prehranske navade lahko še bolj usmerimo na domače proizvode, ki so sezonsko na voljo, so sveži in dostopni na lokalnem trgu ter niso vezani na dolge logistične poti," pravijo iz ministrstva. Tako namreč dolgoročno zagotavljamo neodvisnost na prehranskem področju, zagotavljamo pa tudi stabilnost slovenskega podeželja, delovna mesta v sektorjih kmetijstva in ribištva ter ne nazadnje kakovost življenja vsakega posameznika, še sporočajo.