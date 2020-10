Pretekli teden izrekli za več kot 31.000 evrov kazni zaradi kršenja odlokov

Na včerajšnji seji je Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) vladi poročal o opravljenih nadzorih. Skupaj so pretekli teden v zvezi z obvladovanjem koronavirusa opravili 1.343 nadzorov in izrekli 66 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 31.600 evrov.

V zvezi s karantenskimi odločbami so izvedli 532 nadzorov in izrekli 32 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 10.400 evrov. 545 nadzorov so opravili na področju gostinstva in trgovine, kjer so zaradi kršenja odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev kaznovali 30 kršiteljev s skupno vsoto glob v višini 20.400 evrov. Glede nošenja mask zunaj gostinstva in trgovin so med 41 nadzori kaznovali štiri kršitelje s skupno vsoto glob v višini 800 evrov.

64 nadzorov so opravili na prireditvah, 161 pa v večstanovanjskih stavbah glede obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok. Pri nobenem od teh nadzorov niso izrekli prekrškovnih sankcij.