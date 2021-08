Odlok o preverjanju pogoja PCT ostaja v veljavi, ustreznost presoja ustavno sodišče

PCT-sistem tudi v slabši epidemiološki situaciji omogoča varno delovanje gostinskih lokalov in drugih storitvenih dejavnosti, zato odlok ostaja. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar pri tem pojasnjuje: "Še vedno ostanejo odgovorni za preverjanje tega, da imajo obiskovalci ustrezno potrdilo. To, ali je potrdilo ponarejeno ali ne, pa je stvar drugih organov."

A predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blaž Cvar pravi: "Če vidijo smisel v omejevanju z izpolnjevanjem pogoja PCT v panogah, ki skupaj ne dosežejo niti en odstotek vseh okuženih, tu zdrava kmečka pamet pove. Okužbe se bodo pojavljaje drugje in spet bomo mi tisti, ki bomo morali zapirati." In to jih najbolj skrbi, saj si nihče ne želi ponovnega zapiranja. Cvar dodaja še, da je odlok že na ustavnem sodišču, zato bodo počakali na njegovo odločitev: "Sestali se bomo ministrstvom za gospodarstvo in delo in predlagali ukrepe. Pričakujemo, da se bo država kot doslej odgovorno odzvala."

Pri pomoči bi se zgledovali po sosednji Avstriji, npr. z možnostjo nadomestila upada, znižanim DDV-jem in subvencioniranjem skrajšanega delovnega časa. Na ministrstvu za gospodarstvo pa odgovarjajo, da so turizmu in gostinstvu že od začetka epidemije veliko pomagali in da jim je z izpolnjevanjem pogoja PCT omogočeno delovanje v polnem obsegu.

Kmalu pa jih čaka še ena novost. "V strokovni skupini menimo, da bi moralo to, kar velja za goste, obiskovalce in vse ostale, ki vstopajo v sistem PCT (po katerem hitri antigenski testi veljajo 48 ur), veljati tudi za zaposlene," pove Logarjeva. In tako bo že 23. avgusta.

Krek do jeseni pričakuje pravno podlago in novo verzijo aplikacije za nadzor izpolnjevanja pogoja PCT

Direktor NIJZ Milan Krek je za STA potrdil, da v sodelovanju z ministrstvom za zdravje pripravljajo pravno podlago za aplikacijo, namenjeno preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT, ki bo hkrati omogočala učinkovit nadzor nad istovetnostjo. Pričakuje, da bo pravna podlaga sprejeta do jeseni, hkrati pa bo na voljo tudi posodobljena aplikacija.

Krek je za STA pojasnil, da posodobljena aplikacija ne bo prikazovala vseh podatkov, kot jih je prvotna, bo pa omogočala dostop do podatkov, ključnih za izvedbo nadzora. Kateri so ti osebni podatki, ni pojasnil. Ob tem je poudaril, da sta glede na prevladujočo delta različico novega koronavirusa striktno spoštovanje in učinkovito preverjanje upoštevanja pogoja PCT dva izmed najpomembnejših ukrepov, ki omogočajo, da ostane javno življenje v pogonu. Tako hkrati s pravno podlago pripravljajo tudi novo različico aplikacije, ki bo na voljo takoj ob potrditvi pravne podlage.