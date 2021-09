Delodajalcu izvid pokažete le prostovoljno, tega od vas ne sme zahtevati

Ob začetku šolskega leta ni bilo jasnih navodil glede tega, kako morajo delodajalci v šolah in vrtcih preverjati pogoj PCT. Kot pojasnjujejo na zdravstvenem inšpektoratu, je za preverjanje odgovoren predstojnik zavoda. "Delodajalec ni nikoli upravičen zahtevati izvida kot takega, lahko pa je v konkretnem primeru upravičen do informacije o negativnem izvidu," pa je obveznost interpretiral informacijski pooblaščenec.

Vladni odlok določa, da morajo tudi šolniki izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). Tisti, ki niso cepljeni ali prebolevniki, se morajo tako v skladu s presejalnimi programi za zgodnje odkrivanje okužb z virusom covid-19 testirati. To vključuje vse osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo. A v javnosti se je pojavilo vprašanje o tem, na kakšen način morajo šole in vrtci preverjati pogoj PCT? Vprašanja o tem, če je dovolj, da vodstvo uslužbencem verjame na besedo, ali morajo zaposleni podpisati izjavo o izpolnjevanju pogoja in ali morajo delodajalci neposredno preveriti in tudi pogledati dokazila, smo naslovili na Zdravstveni inšpektorat RS.

"Delodajalec ni upravičen zahtevati izvida kot takega, lahko je upravičen do informacije o negativnem izvidu" "Izpolnjevanje tako imenovanega pogoja PCT preverja predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Ne glede na navedeno lahko zaposleni delodajalcu na podlagi informirane in prostovoljne privolitve pokažejo rezultat testiranja ali druga ustrezna dokazila," pojasnjujejo na Zdravstvenem inšpektoratu (ZIRS). Kot pojasnjujejo, se na navedenih pravnih podlagah delodajalec lahko seznani z informacijo o negativnem izvidu testiranja posameznega zaposlenega. Dodali so, da to izhaja tudi iz mnenja informacijskega pooblaščenca. Navedeno obveznost je informacijski pooblaščenec v preteklih mnenjih interpretiral tako: "Delodajalec oziroma predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda ali oseba, ki jo ta pooblasti, ni upravičena zahtevati dejanskih izvidov oziroma nima podlage za pregledovanje SMS-sporočila (v primeru takšnega načina prevzema izvida) v telefonu zaposlenega ali celo, da bi moral zaposleni posredovati takšno sporočilo predstojniku ali pooblaščeni osebi".

Dodal je, da delodajalec ni nikoli upravičen zahtevati izvida kot takega, lahko pa je v konkretnem primeru upravičen do informacije o negativnem izvidu. "Delavec pa lahko sicer prostovoljno tudi pokaže rezultate testiranja (izvid), vendar tega nikakor ni dolžan storiti. Prav tako lahko omenimo, da ima delodajalec, ki napoti delavce k izvajalcu testov, od takšnega izvajalca pravico pridobiti statistični podatek o številu negativnih ali pozitivnih izvidov (npr. 4 negativni, 1 pozitiven). Izvajalec testiranja pa izvida testiranja nikakor ne sme poimensko sporočiti delodajalcu," je še zapisal informacijski pooblaščenec. Inšpektorji dokazila pridobijo neposredno od zaposlenega ali iz uradnih evidenc V okviru nadzora nad spoštovanjem določil 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih inšpektorji dokazila o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja pridobijo neposredno od zaposlenega ali iz uradnih evidenc in ne od delodajalca, pa so še pojasnili na zdravstvenem inšpektoratu.

Veljavni Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom covid-19 v 4. členu določa, da je pogoj PCT izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. z digitalnim covidnim potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (EU DCP);

3. z digitalnim covidnim potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države);

4. z dokazilom o cepljenju zoper covid-19, s katerim izkazujejo, da je oseba prejela:

- drugi odmerek cepiva BioNTech/Pfizer, cepiva Moderna, cepiva Sputnik V, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva Sinopharm, cepiva AstraZeneca in cepiva Covishield ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,

- prvi odmerek cepiva Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag;

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šestih mesecev;

6. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

7. z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Vse, ki pogojev ne bodo izpolnjevali, pa lahko dočaka tudi kazen. "Globa za kršitev 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) za fizično osebo znaša od 400 do 4.000 evrov," so dejali na ZIRS.

Inšpektorji so medtem že zavihali rokave. Dan pred začetkom letošnjega šolskega leta so obiskali – v javnosti zdaj že dobro poznano – OŠ Prebold, kjer so ugotovili dve nepravilnosti. V enem primeru je šlo za nenošenje zaščitne maske, v drugem pa za zaposlenega, ki ni upošteval pogoja PCT.