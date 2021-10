Ko upiranje vladnim ukrepom postane nadlegovanje nedolžnih ljudi

V sredo smo predstavili zgodbe Ane, receptorke v zdravstvenem domu, varnostnika Roka, prodajalke na bencinskem servisu Ines in natakarice Anje. Povedali so, da ljudje večinoma razumejo, da je preverjanje pogoja PCT pač postalo ena od njihovih delovnih nalog, se pa vsak dan najde vsaj eden, ki vso jezo in gnev strese nanje – in delo v takšnih razmerah je včasih že na meji znosnega.

Potem ko je v veljavo stopil vladni odlok, po katerem pogoj PCT potrebujemo tako rekoč povsod in so se morali povsem običajni ljudje – zaposleni, prodajalci, varnostniki ali receptorji čez noč spremeniti v "organe nadzora", ki na vhodih stranke sprašujejo po potrdilih in jih zavračajo, če jih nimajo, zdaj pri opravljanju tega dela doživijo marsikaj.

Nestrpnost in celo nadlegovanje

Naši štirje sogovorniki so na lastni koži izkusili zmerjanje, kletvice in grožnje. Kako daleč gredo lahko stvari in kako neprijetne so zanje lahko te situacije, pa je moč videti na družbenih omrežjih, kjer posamezniki ljudi, kot so Ana, Anja, Rok in Ines, nadlegujejo, čeprav oni s sprejemanjem odločitev glede protikoronskih ukrepov nimajo nič. A ker je do pristojnih pač težje priti kot pa do nekega študenta na bencinskem servisu, ta bremena padejo na njihova ramena.

Še posebej aktivna na tem področju je ženska iz Ajdovščine, naklonjena gibanju OPS (Osveščeni prebivalci Slovenije), ki serijsko nadleguje zaposlene, posnetke pa objavlja na Facebook profilu. Osebe, ki jo opozorijo, da mora pri vstopu izpolnjevati pogoj PCT, snema s telefoni, jih poziva, naj se predstavijo in jim našteva razloge, zakaj jim svojega PCT-potrdila ni dolžna pokazati. Pri tem jim grozi s policijo in tožbami ter jih opozarja, da je njihovo početje protiustavno in protizakonito. "Sodelujete v genocidu nad slovenskim narodom in temu primerno boste ovadeni," je slišati na posnetkih, ki jih predvaja v živo, vmes pa padajo zmerljivke, kot so "hitlerji" in "fašisti". K takšnemu ravnanju spodbuja tudi svoje sledilce.

Med njenimi tarčami so tako že bili uslužbenka na pošti, varnostnik v trgovini, zaposleni na bencinskem servisu, ravnateljica šole in natakarica v gostinskem lokalu. Odzivi ljudi na njenem profilu pa so različni – medtem, ko jo nekateri podpirajo in ji čestitajo, ker se upira sistemu, ji drugi očitajo, da jo je lahko sram, ker se spravlja na ljudi, ki niso nič krivi.