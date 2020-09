Prevoz cepiv za koronavirus bo poslanstvo stoletja

Čeprav cepiva za covid-19 še ni, pa Mednarodno združenje zračnih prevoznikov (IATA) že sodeluje z letalskimi družbami, letališči, globalnimi zdravstvenimi organi in farmacevtskimi podjetji pri načrtu za letalski prevoz. Program razdeljevanja predvideva, da je na osebo potreben le en odmerek cepiva. IATA tako predvideva, da bodo za pošiljanje cepiva potrebovali približno 8000 letal Boeing 747, poroča BBC. "Varna dobava cepiva za covid-19 bo poslanstvo stoletja za svetovno industrijo zračnega tovora. Vendar se to ne bo zgodilo brez natančnega vnaprejšnjega načrtovanja. In čas za to je zdaj," je dejal izvršni direktor IATA Alexandre de Juniac.

Medtem ko letalski prevozniki svojo pozornost usmerjajo na dostavo tovora med velikim upadom potniških letov, pa je pošiljanje cepiv veliko bolj zapleteno. Vsa letala namreč niso primerna za dostavo cepiv, saj cepivo za prevoz potrebuje tipično temperaturno območje med dvema in osmimi stopinjami Celzija. Nekatera cepiva lahko potrebujejo temperature pod lediščem, kar bi izključilo več letal.

"Postopke dobro poznamo. Kar moramo storiti, je, da jih prilagodimo obsegu, ki bo potreben," je dodal Glyn Hughes, vodja tovora. Poleti v nekatere dele sveta, vključno z nekaterimi območji jugovzhodne Azije, bodo ključnega pomena, saj nimajo možnosti za proizvodnjo cepiv, je dodal.