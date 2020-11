Prevozniki bodo za linijski prevoz delavcev prejeli potrdilo

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo podrobnejše tolmačenje o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov. Kot pojasnjujejo, bodo za posebni linijski prevoz delavcev prevoznikom izdali ustrezno potrdilo.

V skladu z odlokom o začasni prepovedi izvajanja prevoza potnikov in odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb so po tolmačenju ministrstva dovoljene tri vrste prevozov.

Gre za posebne linijske (delavske prevoze) za vse gospodarske in negospodarske subjekte, prevoze zaposlenih in prostovoljcev, ki delajo v bolnišnicah, domovih za starejše občane, institucionalnem varstvu in zdravstvenih zavodih (izvajalci teh prevozov so lahko humanitarne organizacije, družinski člani ali druge osebe) ter prevozov, za katere bo minister za infrastrukturo izdal posebno dovoljenje v skladu s 5. odstavkom 2. člena Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Gre za prevoze, ki so nujni, da se odvrne nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za premoženje večje vrednosti.

Izvajalci prevozov, kot so humanitarne organizacije, družinski člani ali druge osebe, pa morajo imeti bodisi potrdilo bolnišnice ali ustreznega zavoda, da izvajajo te prevoze, ali izjavo osebe, ki jo vozijo, in njeno potrdilo, da ima dovoljen prevoz na delo in da lahko potuje zunaj občine bivališča. Ministrstvo za infrastrukturo bo za izjeme izdalo prevoznikom ustrezno potrdilo, so še sporočili.