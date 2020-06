Prevozniki pozivajo k rahljanju priporočil: ogroženih prek 3000 delovnih mest

Avtobusni prevozniki smo pričakovali, da se bodo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za prevoz potnikov v cestnem prometu s 1. junijem, ko se je uradno končala epidemija, spremenila oz. prilagodila, so v skupnem odprtem pismu, naslovljenem na ministraJerneja Vrtovca in direktorja NIJZ Milana Kreka izpostavili sekcija avtobusnih prevoznikov pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Kot so poudarili, so se glede priporočil že večkrat obrnili na pristojne institucije, a odgovora niso prejeli."Položaj avtobusnih prevoznikih je brezizhoden, saj se soočajo s padcem naročil in tremi meseci brez možnosti ustvarjanja prihodkov. S koncem epidemije pa še vedno ne morejo normalno izvajati svojih storitev zaradi neživljenjskih in ekonomsko neupravičenih priporočil NIJZ za prevoz potnikov v cestnem prometu,"so kritični v odprtem pismu.