Prevozniki vztrajajo pri zahtevi za 2,8 milijona evrov nepovratnih sredstev

Prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), s pristojnimi iščejo še rešitev za dodelitev nepovratnih sredstev prevoznikom v turizmu, je povedal predsednik sekcijePeter Pišek. Ukrep bi po njegovih besedah stal 2,8 milijona evrov.

Po Piškovih besedah so prevozniki z infrastrukturnim ministrstvom že dorekli sektorski sklad za prevozništvo v višini 35 milijonov evrov, za katerega bo 10 milijonov evrov prispevala država, 25 milijonov evrov pa SID banka, prav tako podaljšanje subvencioniranega čakanja na delo za prevoznike v turizmu do konca junija.

Prevozniki so sicer minuli teden napovedovali stavko, če vlada do danes ne bo ugodila vsem njihovim zahtevam. "Dve od naših zahtev so izpolnili. Moramo biti pošteni in ne smemo reči, da niso nič izpolnili, kajti to bi bila laž," je poudaril predsednik sekcije za promet pri OZS. Zdaj po njegovih besedah iščejo še rešitev za dodelitev nepovratnih sredstev temu delu panoge.