Pri bolnikih, ki so potrebovali respirator, zaznali težave, podobne Alzheimerju

Pri nekaterih bolnikih, ki so preboleli covid-19 in popolnoma okrevali, se lahko pojavi upad miselnih sposobnosti in težave v duševnem zdravju, kar so strokovnjaki poimenovali "dolgi covid". Ocenjujejo, da bo imel vsak tretji bolnik, ki je med zdravljenjem potreboval umetno predihavanje, težave, podobne Alzheimerjevi demenci. Raziskave so zaznale upad miselnih sposobnosti ne le pri hospitaliziranih bolnikih, ampak v manjši meri tudi pri bolnikih z blažjimi težavami.