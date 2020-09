Pri južnih sosedih najmanj 250 novih okužb

Na Hrvaškem so včeraj potrdili 250 novih primerov okužbe z virusom Sars-CoV-2, 2108 pa je bilo skupno število aktivnih primerov. Dve osebi sta umrli, je sporočil hrvaški Nacionalni štab civilne zaščite.

V bolnišnicah se zaradi covida-19 zdravi 300 ljudi, od tega jih je 24 priključenih na respirator. V samoizolaciji je trenutno 8756 oseb.

Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer okužbe, pa do včeraj, so na Hrvaškem skupno tako zabeležili 14.279 primerov okužbe z novim koronavirusom. Od tega je 238 oseb umrlo, 11.933 pa jih je okrevalo. Do včeraj so skupno testirali 242.886 oseb, od tega 5948 v zadnjih 24 urah.

Nove podatke bo štab civilne zaščite sicer objavil okoli 10. ure.

Stanje po posameznih županijah: v Splitsko-dalmatinski 75 novih primerov, v Istri brez novih okužb

Podatke o številu testiranih ter potrjenih okužbah tekom jutra sicer že sporočajo posamezne županije. Iz Splitsko-dalmatinske poročajo o 75 novih primerih, iz Požeško-slavonske o devetih, v Primorsko-goranski imajo osem novokuženih. V Koprivniško-križevaški županiji so zabeležili tri nove okužbe, v Sisaško-moslovaški pa dva. V Istri so testirali 301 osebo, vsi testi so bili negativni.