Pri kaosu cepljenja gre za diskriminacijo starejših in ranljivih

Združenje za dostojno starost Srebrna nit je na pristojne naslovilo protestno izjavo zaradi nepravičnega razdeljevanja cepiv. Kot pravijo, se v državi glede cepljenja soočamo s popolnim kaosom, pri tem pa prihaja do diskriminacije starejših in onemoglih ranljivih skupin, ki je nihče ne nadzira.

V pismu, ki so ga naslovili na Ministrstvo za zdravje, NIJZ, Varuha človekovih pravic in Zagovornika načela enakosti, so spomnili, da so že v januarju javno nasprotovali neupravičenemu razdeljevanju cepiva proti covidu-19. Že takrat so namreč zahtevali, da se neetična praksa cepljenja "mimo vrste" takoj prekine in naj se upoštevajo sheme cepljenja, ki so jih na NIJZ uradno objavili (in obljubili njihovo realizacijo). "Vse drugo je nepravično, neetično, vredno obsojanja," so prepričani. Kot so zapisali, so sledile spremembe nacionalne strategije cepljenja, zapleti z nenaročanjem cepiva s strani Vlade RS ter zelo slabo koordinirano razdeljevanje cepiva na posamezna cepilna mesta.

Cepljenje starejših

"Soočamo se s popolnim kaosom" "Danes se soočamo s popolnim kaosom,"so dejali in ponovno ocenili, da gre za diskriminacijo starejših in onemoglih ranljivih skupin, ki je nihče ne nadzira. Gre za še eno obliko "starizma", skrajno neprimernega odnosa do starejših, so dodali. Podatki govorijo o tem, da je bilo cepljenih občutno premalo starejših nad 65 let, ki so najbolj ogroženi. Hkrati nasprotujejo tudi vsem poskusom prisilnega cepljenja, na kar so nas opozorili nekateri sorodniki stanovalcev v domovih starejših. "Cepljenje je odločitev vsakega posameznika in njegovo voljo je treba spoštovati,"so menili, vlado pa pozvali, naj nemudoma okrepi vsem dostopne informacije o koristih cepljenja za celotno družbo in tudi za posameznika.

Zdravstveni inšpektorat je do ponedeljka izvedel 143 nadzorov nad izvajanjem strategije cepljenja proti covidu-19. Kršitve so ugotovili pri 21 cepiteljih – ti so cepili tudi tiste, ki niso spadali v prednostne skupine v skladu s strategijo, med njimi je tudi NIJZ. Izdana jim je bila ureditvena odločba, so pojasnili. Povedano drugače: kršiteljem je bilo naloženo, da morajo cepljenje izvajati v skladu s strategijo.

