'Pri nas se ni okužil niti en potnik, a smo podvrženi najstrožjim ukrepom'

Pred državnim zborom so taksisti znova jasno sporočali vladi, da zahtevajo spremembo odloka, v skladu s katerim se morajo testirati vsake tri dni. Tokrat so se ljubljanskim kolegom pridružili še taksisti iz vse Slovenije. Prepričani so, da jih infrastrukturno ministrstvo s tem določilom kaznuje, ker nasprotujejo prihodu Uberja in podobnih prevoznikov v Slovenijo. Če jih infrastrukturni minister Jernej Vrtovec ne bo uslišal, so svoje aktivnosti pripravljeni stopnjevati.

