Pri OZS ocenjujejo, da bo sproščanje ukrepov zajezilo delo na črno

"Tudi vlada je uvidela, da zaprtje dejavnosti ni prineslo rezultatov v smeri izboljšanja epidemiološke slike. Naši argumenti, da je treba ubrati drugačen pristop k zajezitvi epidemije, so očitno padli na plodna tla. Številni obrtniki in podjetniki po vsej Sloveniji bodo tako s torkom lahko znova delali," je odločitev vlade pozdravil predsednik zbornice Branko Meh .

V torek bodo lahko vrata med drugim odprli cvetličarne, kozmetični in frizerski saloni, avtopralnice in kemične čistilnice.

Kot so še spomnili na zbornici, so na sobotnem posvetu z vlado predlagali, da se odprejo dejavnosti in trgovine po vsej Sloveniji, torej brez razlikovanja glede na statistično regijo, a se je vlada odločila, da se trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo in avtosaloni odprejo le v regijah z boljšo epidemiološko sliko.

Na OZS so, kot so navedli, prejeli številna vprašanja zaskrbljenih članov, ali bodo lahko njihove stranke prehajale meje občin v regijah s slabšo epidemiološko sliko. V odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom namreč piše, da je posameznikom dovoljen dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni, so spomnili.