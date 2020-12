Vsaka kriza, vključno s zdravstveno, ki jo pravkar doživljamo, ima tudi svetle plati. Ena takšnih pozitivnih zgodb so prostovoljci Rdečega križa, ki so po vsej državi priskočili na pomoč zdravstvenim ustanovam in domovom za starejše. V UKC Maribor usposobljeni prostovoljci pomagajo pri premikih bolnikov s covidom-19.