Pri sosedih 151 novookuženih. Plenković pa: Odigrali smo sijajno tekmo

Največ novih primerov v zadnjih 24 urah so potrdili na območju Zagreba (36), od tega se jih je polovica (18) okužila v nočnih klubih in diskotekah. Tri okužbe so vnesene iz tujine - Bosne in Hercegovine (BiH), Črne gore in Kosova. Na drugemmestu po številu novih okužb je Splitsko-dalmatinska županija, kje so zabeležili 28 novih primerov. Sledi Šibeniško-kninska z 19 novookuženimi. V Vukovarsko-sremski županiji so v zadnjih 24 urah potrdili deset novih primerov, v Zadrski osem, v Osješko-baranjska šest, v Zagrebški pa pet. Prav toliko so jih potrdili tudi v Sisaško-moslovaški županiji, ena od teh je starejša oseba, ki so jo predhodno preventivno testirali ob načrtovani vselitvi v dom starejših; tri osebe pa so se okužile med skupnimi počitnicami v Vodicah. V Karlovški županiji so zabeležili štiri nove okužbe - tudi pri enoletnem otroku , za nobenega od njih pa izvor okužbe ni znan. Otrok ni imel nobenih simptomov, testirali pa so ga preventivno, pred odhodom v tujino, kamor bi moral oditi na operacijo. Za štiri osebe, pri katerih so okužbo potrdili že dan prej, pa je potrjeno, da so se okužile na dopustu v Dalmaciji - v Makarski, na Hvaru in v Vodicah. O po treh novookuženih poročajo iz Dubrovniško-neretvanske in Primorsko-goranske županije. Brodsko-posavska ima dva nova primera, po enega pa Krapinsko-zagorska in Istrska županija. V Koprivniško-križevški, Međimurski, Varaždinski, Virovitiško-podravski in Bjelovarsko-bilogorski nimajo novih primerov okužb.

A nove številke, kot kaže, ne skrbijo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića , ki je izjavil, da je "Hrvaška v prvem polčasu premagala koronavirus" . "Kar se tiče prvega polčasa, da, kar pa se tiče priprav na jesen, pa moramo biti zelo pozorni," je dejal po poročanju spletnega portala Index.hr . Ko so ga novinarji poprosili za komentar trenutne situacije in zviševanja števila novih primerov okužbe, pa je ocenil, da so lahko Hrvati zelo zadovoljni s tem, kako je minila celotna turistična sezona.

Hrvaški mediji pa ob tem še opozarjajo, da imajo znova več kot 1000 aktivnih primerov okužbe. "Toliko jih nismo imeli že od 24. julija, ko je bilo 1032 aktivnih primerov," navajajo pri Indexu in dodajajo, da je danes sicer manj novih primerov, a je številka kljub temu zelo visoka.

"Še pred nekaj meseci večina naših turističnih delavcev, vsi, ki so delali napovedi za letošnjo sezono, niso niti slutili, da bo tako dobra. To pomeni, da smo dobro odplesali ta ples, ples zapiranja, ples pravočasnega odpiranja, sprejemanja ukrepov, in mislim da so - globalno gledano - 15. avgusta rezultati turistične sezone nad vsemi pričakovanji. In to je bil naš ključni interes," izpostavlja predsednik hrvaške vlade.

"Kar se pa tiče povečanega števila okuženih v preteklih nekaj tednih, je bilo to na nek način pričakovano, glede na veliko število ljudi, ki so trenutno na Hrvaškem. Ves čas smo apelirali, posebej na mlade, naj bodo odgovorni in pazijo na razdaljo," je dejal Plenković ter dodal, da tega očitno niso spoštovali v nočnih klubih. "Mislim, da je to povsem razvidno iz podatkov štaba - večina okuženih je v povprečju zelo mladih, kar pomeni, da se to dogaja, ko zavore malo popustijo."

Na vprašanje, kako lahko govori o dobri situaciji, če nekatere države Hrvaško uvrščajo na rdeči seznam ali svojim državljanom odsvetujejo potovanja tja, pa je odgovoril, da so razmere odlične, glede na to, kako je še bilo pred nekaj meseci. "Ne pozabite, kakšne so bile napovedi. Dejal sem, da smo v prvem polčasu, kar se tiče covida-19, odigrali sijajno tekmo, dobro smo se odrezali takrat, ko je bila bolezen precej smrtonosnejša," je spomnil in dodal, da je večina okuženih, ki je virus vnesla na Hrvaško, pravzaprav prišla iz Italije in Avstrije. Na trditev, da ti dve državi zdaj to trdita za Hrvaško, pa je odvrnil, da je situacija takrat bila precej resnejša, kot pa je sedaj.

Boj za turiste: je to konec sezone? 'Bitka še ni končana, v igri nas držijo Istra, Kvarner in še dve županiji'

Pred jutrišnjo uveljavitvijo ukrepov Avstrije - poostrenega nadzora svojih državljanov, ki se vračajo z dopusta na Hrvaškem, med hrvaškimi turističnimi delavci optimizem ne popušča. Jutarnji list sicer piše, da je avstrijska odločitev precejšen udarec za hrvaški turizem, kljub temu pa številke kažejo na odlično sezono.

"Odločitev avstrijskih oblasti je pričakovana - če pogledamo najnovejše podatke glede naše epidemiološke situacije," pravi direktor Hrvaškega turističnega združenja (HUT) Veljko Ostojić. Kot dodaja, so v združenju pred tem sicer svarili že takrat, ko so bile razmere še ugodne. Pristojne so opozarjali, naj ne zaspijo na lovorikah dobre julijske epidemiološke slike, ter naj za nadaljevanje dobre sezone pravočasno sprejmejo ustrezne ukrepe. "Med drugim smo opozarjali, da je treba večjo pozornost nameniti prehajanju meja s tretjimi državami - torej BiH, Srbijo in Kosovim. Opozarjali smo na potrebo po večjem nadzoru nad zbiranjem in druženji, kot so poroke in praznovanja, ter nad delovanjem nočnih klubov," je jasen.