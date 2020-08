Pri sosedih 86 novih okužb: ena 'uvožena' iz Slovenije

Znane so uradne številke glede okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem: v zadnjih 24 urah so zabeležili 86 novih primerov okužb, so sporočili iz nacionalnega štaba civilne zaščite.

Predhodno informacije glede stanja oziroma števila okuženih po posameznih županijah sicer sporočajo lokalni štabi. V Zagrebu je na novo okuženih 31 oseb, o desetih okužbah poročajo iz splitsko-dalmatinske županije, o devetih pa iz osješko-baranjske. Po pet novih okužb imajo v istrski županiji in v vukovarsko-sremski, po tri pa v brodsko-posavski, karlovški, varaždinski in zadarski županiji. Dva primera so zabeležili v bjelovarsko-bilogorski županiji, po enega pa v šibeniško-kninski, zagrebški, dubrovačko-neretvanski in krapinsko-zagorski županiji. V treh županijah (primorsko-goranski, virovitičko-podravski in koprivničko-križevački) nimajo novih okužb.

Število trenutno obolelih (aktivnih primerov) je trenutno 738, 127 oseb se zdravi v bolnišnicah, od tega je devet bolnikov na respiratoru. V zadnjih 24 urah so sicer testirali 1381 oseb.

Od 25. februarja, ko so naši južni sosedje zabeležili prvi primer okužbe, pa do danes, se je tako okužilo 5224 oseb. Umrlo jih je 145, 4341 pa okrevalo. Skupno so doslej testirali 120.336 oseb.