Pri sosedih pomanjkanje remdesivirja, na pomoč priskočila Slovenija

Ameriška agencija za hrano in zdravila FDA je pred dnevi potrdila in trajno odobrila uporabo zdravila remdesivir za zdravljenje hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v ZDA. Pogojno je bilo zdravilo farmacevtskega podjetja Gilead sicer odobreno že maja. Iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v tem mesecu sporočili, da po svetu preizkušajo več morebitnih zdravil za covid-19, ki pa so po podatkih kliničnega testiranja WHO pri 11.000 bolnikih v 30 državah pokazala le malo ali nikakršnih rezultatov. Med njimi je tudi zdravilo remdesivir.