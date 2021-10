Zdravstveni delavci v strahu pred prihajajočimi prazniki prosijo: omejite nenujne stike

"Pred nami je praznični vikend, dan spomina na mrtve, ko se še posebej poklonimo svojim bližnjim in ljubljenim, ki jih žal ni več z nami. To je tudi čas, ko se običajno srečujemo tudi z bolj oddaljenimi sorodniki in znanci. Povsem naravno in prav je, še posebej po sedaj že skorajda dveh turbulentnih letih, da si želimo bližine soljudi," je poudaril Poklukar, a ob tem opozoril, da je to odlična priložnost tudi za virus, da še bolj zaokroži in se razmnožuje.