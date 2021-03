Pri starejših povečini še vedno cepijo skupino nad 75 let

Po Sloveniji se nadaljuje cepljenje proti covidu-19. Po večjih zdravstvenih domovih (ZD) med starejšimi še vedno cepijo skupino nad 75 let, sicer pa tudi šolnike in kronične bolnike. Začelo se je tudi cepljenje drugih poklicnih skupin prebivalstva, pomembnih za delovanje države. ZD Kranj od danes cepi v kranjski vojašnici.

Kot je povedala direktorica kranjskega ZD Lilijana Gantar Žura, je ta prostor večji in primernejši za množično cepljenje kot dosedanje cepilno mesto v avli Mestne občine Kranj. Ta teden se sicer v Kranju obeta nekoliko več cepljenj kot običajno, na vrsto pa prihajajo mlajši od 80 let. Na voljo bodo imeli 500 odmerkov cepiva Moderne, 870 odmerkov Pfizerja in 600 odmerkov cepiva AstraZenece. Doslej so v Kranju opravili že skoraj 10.000 cepljenj, vsaj en odmerek pa je prejelo med 6000 in 7000 ljudi. S cepivom AstraZenece cepijo mlajše kronične bolnike in ta teden tudi še nekatere zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Pomisleki glede cepiva, ki so se pojavljali v minulih tednih, so nekatere sicer odvrnili od cepljenja, tako jih je od okoli 900 prijavljenih na cepljenje prišlo 790. Nekateri se zdaj naknadno odločajo za cepljenje.

V Mariboru so od približno 48.500 do sedaj cepili 29.842 oseb V ZD Adolfa Drolca v Mariboru so doslej od približno 48.500 prijavljenih do danes cepili 29.842 oseb, od tega z drugim odmerkom 7500. Cepljenje poteka skladno s strategijo, je za STA povedal direktor ZD Adolfa Drolca Jernej Završnik. Starejši od 75 in 80 let so že cepljeni, se pa osebe iz te starostne skupine še vpisujejo na seznam za cepljenje. Trenutno na cepljenje pri njih tako čaka 127 starejših od 75 let, s tem da jih je 51 prebolelo covid, je dejal Završnik. Prejšnji teden so cepili 200 ljudi, starejših od 70 let, na cepljenje pa jih iz te skupine čaka še 1437. Cepijo tudi kronične bolnike od 18. do 64. leta starosti. V soboto so cepili zaposlene v policiji, energetiki in na mariborski univerzi. Danes zbirajo prijave za cepljenje tistih, ki opravljajo naloge, pomembne za normalno delovanje države, cepili pa jih bodo v torek. Hujših simptomov po cepljenju v ZD Adolfa Drolca niso zabeležili. ZD Nova Gorica doslej cepil okoli 3900 ljudi ZD Nova Gorica ta teden cepi starejše od 75 let s prvo in drugo dozo cepiv Moderne in Pfizerja. Nepokretne osebe na domu prek patronažne službe, posebej ranljive kronične bolnike, mlajše od 65 let, in tudi starejše, če so izrazili interes, da bi bili cepljeni čim prej, cepijo s cepivom AstraZenece, prav tako zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Predvidena cepilna dneva sta četrtek in petek, na domovih pacientov pa od srede. Doslej je ZD Nova Gorica cepil okoli 3900 ljudi, na drugo dozo jih čaka 1700, v čakalni vrsti za prvo dozo pa je trenutno 3800 oseb. Del jih bo cepljenih ta teden. Sicer pa prijave prihajajo sproti, glede cepljenja šolnikov pa se številka sproti spreminja, nekateri se prijavljajo in nekateri odjavljajo, so za STA povedali v ZD Nova Gorica. Zaradi prostorske stiske jim je na pomoč priskočil Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki jim je omogočil izvedbo dela cepljenja v njihovih prostorih.

icon-expand Doslej je ZD Nova Gorica cepil okoli 3900 ljudi, na drugo dozo jih čaka 1700 (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

V Murski Soboti so v vzgojno-varstvenih zavodih cepili 700 ljudi V ZD Murska Sobota trenutno cepijo s cepivom Pfizerja in Moderne z drugo dozo in s prvo dozo paciente, stare nad 75 in nad 80 let, stanovalce domov za starejše, ki še niso bili cepljeni, in negibljive osebe na domu, ti čakajo največ dva tedna. Kot je pojasnila direktorica doma Edith Žižek Sapač, s cepivom AstraZenece cepijo kronične bolnike v starosti od 18 do 64 let, pa tudi starejše, če se želijo cepiti čim prej, ter osebe, stare od 60 do 64 let. Sicer so v ZD Murska Sobota cepili tudi že zaposlene v vzgojno-varstvenih ustanovah, sodstvu in policiji, zaposlene v pogrebni službi, pripadnike zaščite, reševanja in pomoči, župane in direktorje občinskih uprav, ki so to želeli. Prijave za cepljenje sprejemajo vsak dan. V vzgojno-varstvenih zavodih so cepili približno 700 ljudi, skupaj pa so do 21. marca v tem ZD cepili 7836 oseb. V ZD Trbovlje s Pfizerjevim cepivom cepijo starejše od 75 let V ZD Trbovlje je bila večina starejših nad 80 let, ki so se prijavili za cepljenje, že cepljena z dvema odmerkoma, a se še sproti prijavljajo novi kandidati, je za STA povedal direktor ZD Trbovlje Denis Tomše. Trenutno s Pfizerjevim cepivom cepijo starejše od 75 let, s cepivom AstraZenece pa starostno skupino od 18 do 64 let ali od 65 do 75 let, kjer obstaja zdravstvena indikacija za čimprejšnje cepljenje, ter učitelje in vzgojitelje. Za cepljenje je ZD Trbovlje doslej prijel prijave 3095 oseb, pri čemer niso všteti zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Na cepljenje jih trenutno čaka še nekje med 1500 in 2000, je dejal Tomše. Glede stranskih učinkov po cepljenju pa je pojasnil, da so zabeležili en primer ekcema na nadlahti po cepljenju s Pfizerjevim cepivom, ki je v 14 dveh izzvenel, in en primer urtikarije po cepljenju s cepivom AstraZenece, sicer pa je šlo predvsem za pričakovane reakcije po cepljenju, kot so vročina, mrzlica in utrujenost, ki so se pojavile pri petini cepljenih.

icon-expand Za cepljenje je ZD Trbovlje doslej prijel prijave 3095 oseb. FOTO: Shutterstock

V ZD Novo mesto so do zdaj cepili 4531 oseb V ZD Novo mesto trenutno cepijo stare nad 75 let, posebno ranljive kronične bolnike, zaposlene v zdravstvu in zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Vse znotraj skupin, za katere izvajajo cepljenje glede na strategijo, cepijo v 10-dnevnem roku od prijave, zaradi začasne zaustavitve cepljenja s cepivom AstraZenece pa je nastal nekajdnevni zamik. Do zdaj so cepili 4531 ljudi, in sicer z vsemi cepivi, ki so na razpolago v državi. Med drugimi so cepili 565 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ta teden jih bodo cepili še 320, so pojasnili v domu. V ZD Novo mesto cepljenje izvajajo glede na dobljene pošiljke cepiva. Če jih bodo dobili, bodo lahko prihodnji teden cepljenje nadaljevali. Cepiti nameravajo zaposlene v policiji, sodstvu, župane in direktorje občinskih uprav ter kronične bolnike, stare od 18 do 65 let, in dodatno prijavljene, stare nad 75 let. Na seznamu cepljenja imajo za zdaj 1500 kandidatov, so še sporočili STA. Na Ravnah na Koroškem s cepivom Pfizerja cepijo starejše od 75 let Tudi v ZD Ravne na Koroškem cepljenje poteka glede na količino cepiva, ki ga dobijo."Cepljenje v glavnem poteka znotraj rednega dela. Ko prejmemo cepivo, praviloma ob torkih, naredimo razpored cepljenja glede na podatke ambulant in razdelimo odmerke, skladno s strategijo cepljenja. Cepimo na lokacijah zdravstvenih postaj," je za STA pojasnil direktor Stanislav Pušnik. Trenutno s cepivom Pfizerja cepijo starejše od 75 let, predvidoma bodo ta teden cepili vse prijavljene. S cepivom AstraZenece cepijo prioritetne skupine, predvidoma ta teden dobijo 300 odmerkov tega cepiva. Doslej je ZD Ravne na Koroškem z dvema odmerkoma cepil skupno 1442 oseb, z enim odmerkom pa 2812 oseb. Doslej so cepili 150 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v torek bodo dobili od ravnateljev podatke za ta teden, je še pojasnil Pušnik.