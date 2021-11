Covid občutno skrajšal pričakovano življenjsko dobo, v Sloveniji za več kot eno leto

Kot lahko preberemo na spletni strani Kazalci okolja , ki je ena od podstrani Agencije RS za okolje (Arso), "se pričakovana življenjska doba ob rojstvu v Sloveniji postopoma podaljšuje, tako za moške kot za ženske" . A gre za nekoliko zastarele podatke, saj so jih nazadnje merili pred petimi leti: "Pričakovana življenjska doba ob rojstvu je bila v letu 2016 za ženske 84,3 leta, za moške pa 78,2 leta," so zapisali.

Kot poroča Guardian, študija zajema podatke za 37 držav, v katerih so primerjali število smrti covidnih bolnikov in starost, pri kateri so te smrti nastopile. Pričakovana življenjska doba se je na svetovni ravni najbrž skrajšala še bolj, kot kažejo te številke, "saj zaradi pomanjkanja podatkov v študijo niso vključili večine držav iz Azije, Afrike in Latinske Amerike", povzema časnik.

Dr. Nazrul Islam, ki je vodil študijo, je dejal, da sta bila on in njegova ekipa "šokirana" nad ugotovitvami. "Na neki točki smo se morali ustaviti, da smo vse predelali," je dejal. Kot je razkril britanskim novinarjem, je zaradi covida-19 tudi sam izgubil nekaj sorodnikov in sodelavcev. Kljub tej osebni izkušnji takšnih rezultatov analize podatkov ni pričakoval: "V življenju me ni nič šokiralo tako kot ta pandemija.". Po njegovih besedah moramo, če želimo zares razumeti celoten vpliv covida-19, "najhujše zdravstvene krize v tem stoletju", upoštevati "ne le število smrti, ampak tudi to, koliko prezgodnje so bile".

Mednarodna skupina raziskovalcev je pri analizi podatkov o spremembi pričakovane življenjske dobe upoštevala vse zabeležene smrti v letu 2020, ne samo tiste, ki so neposredno povezane s covidom-19, je še pojasnil Islam.

Največji upad v Rusiji, ZDA in Bolgariji

Raziskovalci so izračunano življenjsko dobo v letu 2020 primerjali s tisto med letoma 2005 in 2019, in sicer v 37 državah s srednjim do visokim življenjskim standardom. Med letoma 2005 in 2019 se je pričakovana življenjska doba moških in žensk v vseh preučevanih državah podaljševala, ugotavljajo raziskovalci. "Leta 2020 pa se je pričakovana življenjska doba moških in žensk skrajšala v vseh državah, razen na Novi Zelandiji, Tajvanu in Norveškem, kjer se je pričakovana življenjska doba podaljšala, ter na Danskem, v Islandiji in Južni Koreji, kjer ni dokazov o spremembi," njihovo analizo povzema Guardian.

Največji upad pričakovane življenjske dobe je bil v Rusiji (–2,33 leta pri moških in –2,14 leta pri ženskah), ZDA (–2,27 leta pri moških in –1,61 leta pri ženskah) in Bolgariji (–1,96 leta pri moških in –1,37 leta pri ženskah).

V Sloveniji se je pričakovana življenjska doba skrajšala za 1,06 leta, so ugotovili oxfordski znanstveniki.