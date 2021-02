Pričakovana življenjska doba v ZDA zaradi koronavirusa krajša za leto dni

Združene države Amerike so med državami, ki jih je pandemija najbolj prizadela. To potrjujejo tudi zadnji podatki o pričakovani življenjski dobi, ki se je samo v prvi polovici lanskega leta zaradi covida-19 skrajšala kar za leto dni in je zdaj 77,8 leta. Takšnega strmega upada ni bilo že vse od druge svetovne vojne, še posebej prizadete so manjšine, predvsem temnopolti prebivalci.

