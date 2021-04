Pričetek študija v hibridni obliki, vrata odpirajo nastanitveni obrati

Študijsko leto se je oktobra začelo v hibridni obliki, a so morale fakultete zaradi slabšanja razmer svoja vrata kmalu zapreti in nadaljevati izobraževanje preko spleta.

Primorska univerza že sedaj v živo izvaja vaje, laboratorijsko delo, terenske vaje, predmete s področja športa, izpite in seminarje. Ker se bo del študijskega procesa odvijal v prostorih fakultet, bo treba upoštevati tudi namestitvene vidike, ki jih bo v maju in juniju za veliko študentov težje zagotoviti, opozarjajo na univerzi. Poleg obveznega testiranja zaposlenih na univerzi je priporočeno testiranje na covid-19 tudi za študente, predvsem za tiste, ki sodelujejo v pedagoškem procesu v prostorih univerze.

Na ljubljanski univerzi bodo pri izvajanju procesa v živo dosledno upoštevali zadostno razdaljo najmanj metra in pol, obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih za predavatelje in študente, tudi za cepljene, ter redno prezračevanje prostorov, so pojasnili na univerzi. Prav tako bodo predvideli varne poti ter vhode in izhode s čim manj osebnimi stiki na hodnikih in v sanitarijah. Izvedba pedagoškega procesa tudi za mariborsko univerzo ne pomeni večjih sprememb, saj se bodo aktivnosti tudi v prihodnje izvajale na daljavo. Fakultete pa bodo tiste učne enote in posamezne dele študijskih programov, ki jih na daljavo niso mogle izvesti, izvajale v živo ali po hibridnem modelu, so navedli na univerzi.

V turistični panogi so dodatno odpiranje dejavnosti pozdravili, kritični pa so do pogojev delovanja.

Dokazila, da niso okuženi oz. da so covid-19 že preboleli ali bili cepljeni, morajo gostje osebju predložiti, ko se prijavijo za bivanje v nastanitvenem obratu. Ta pogoj ne velja za goste, ki še niso dopolnili 15 let in v nastanitvenem obratu bivajo s svojimi starši ali skrbniki. Nastanitveni obrati lahko ponujajo tudi storitve za dobro počutje, denimo koriščenje bazena, a le za svoje goste.

V turistični panogi so dodatno odpiranje dejavnosti pozdravili, kritični pa so do pogojev delovanja. Vlada je to odločitev sprejela v sredo zvečer, sektor pa je opozoril, da je bilo za operativne postopke zelo malo časa in da ponudniki v tako kratkem času niso sposobni pripeljati gostov. Zaradi omejitve pri številu sob večji ponudniki razmišljajo, ali se jim odpiranje sploh splača.