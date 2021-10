Število na novo okuženih z novim koronavirusom pri nas je visoko. Potrdili so 1.845 novih primerov ob 6.639 testih, kar pomeni 27,8 odstotka. Se pa predvsem v Veliki Britaniji širi nov sev, še ena mutacija delte. Po doslej znanih podatkih te različice pri nas sicer še niso potrdili. Kako nevarna in nalezljiva pa je ta nova različica, ki so jo najprej odkrili v Angliji? Strokovnjaki mirijo, da naj vendarle ne bi bila tako zelo nalezljiva, kot je recimo delta. A natančnega odgovora še nimajo.

Različica delta, poimenovali so jo AY4.2, je v Britaniji prisotna od julija. "Ni še jasno, kako nalezljiva ali kužna je. Glede na neke bolj eksperimentalne laboratorijske študije bi se mogoče lahko nekoliko bolje prijela na sluznico, kar bi pomenilo, da bi se lahko malenkost uspešneje širila, nikakor pa ne tako hitro kot recimo delta," pravi imunolog Alojz Ihan. Dodaja še: "Mogoče ima neko prednost, vsekakor pa ne kaže, da bi bila ta prednost tako pomembna, da bi se spet znašli na prehodu v novo različico." V Veliki Britaniji se sicer zdaj širi prav ta novi sev, a strokovnjaki tudi tam mirijo, hkrati pa opozarjajo."Čeprav ni nobenega razloga, da bi trenutno mislili, da AY4.2 predstavlja večjo nevarnost, pa je z naslednjo različico to mogoče. Zato moramo biti pripravljeni na to, kar še prihaja." Tudi v Ameriki zaznavajo primere novega seva, a je še vedno prevladujoča delta. "Občasno smo ta podsev zaznali tudi že v ZDA, a ga za zdaj ne povezujemo s povečanim številom okužb ali posebnim žariščem," pojasnjuje Rochelle Walensky, direktorica Centra za nalezljive bolezni. "Precepljenost skupaj s prebolelostjo – če je vse skupaj tam nad 80 odstotkov – nudi mirno življenje," še dodaja Ihan. Kot vsak virus tudi novi koronavirus namreč ves čas mutira, kar pomeni, da se razvijajo vedno nove in nove različice.