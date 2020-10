Prihajajo antigenski testi, bolniki bodo dobili test hitreje

Laboratoriji so preobremenjeni z vse večjim številom testiranj v Sloveniji, dosegli smo mejo, ki je nevzdržna. A imamo nove preboje na področju testiranja, ki bodo bolniku omogočile, da pride do testa hitreje, je napovedal Petrovec. Govora je o antigenskih testih, ki bodo razbremenili laboratorije. Po mnenju strokovnjakov pa podajo zanesljivo informacijo o tem, ali je oseba kužna ali ne.

Dosegli smo mejo, ki je nevzdržna. Po vsem svetu primanjkuje reagentov in tudi plastičnih pripomočkov, ki se uporabljajo pri testiranju, je na novinarski konferenci opozoril predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec. Je del strokovne skupine, ki je že pripravila parametre, po katerih se bo ocenjevalo antigenske teste, in sestavila seznam vseh, ki so na voljo. "Pravzaprav smo nekaj dni pred tem, da se ti testi lahko začne uporabljati." Te je danes priporočila tudi Evropska komisija.

Spremenjen način testiranja Vodja svetovalne skupine Bojana Beović je poudarila, da v Sloveniji v zadnjem času testiramo več kot pa npr. v Avstriji ali Nemčiji. A da je ogromno število odvzetih brisov trenutno postalo omejevalni faktor, zato so začeli razmišljati, kako bi ta način izboljšali."Veliko število testov pomeni, da oseba zelo dolgo čaka, da pride do odvzema brisa. Večinoma se na odvzem brisa čaka nekaj dni, poleg tega pa to veliko število testov pomeni, da niso dovolj hitro narejene preiskave pri tistih ljudeh, ki bi nujno potrebovali rezultat." V priporočilih zdravnikom so tako sledili dvema osnovnima načeloma – potrebujemo opravljen test pri ljudeh, ki so oboleli za covid-19 in pri katerih se pričakuje, da bodo imeli hujši potek (gre za starejše od 60. let, osebe z oslabljenim imunskim sistemom). Ter - potrebujemo test pri ljudje, ki so v stiku z bolj ranljivimi ali pa so v stiku s številnimi ljudmi. "Na ta način menimo, da bo število testov manjše, a da bodo ti, ki ga res potrebujejo, hitreje prišlo do izvida," je poudarila Beovićeva. Dodala je, da je še vedno v presoji osebnega zdravnika, ali bo bolnika napotil na test ali ne."Strinjamo se, da je testiranje pomemben element obvladovanja epidemije. Ne želimo dolgoročno zmanjšati števila testiranj." Da se bo prioritetno testiralo tiste, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, saj je informacija o okuženosti pri njih pomembna zato, da se okužba ne širi znotraj bolnišnic, je že na dopoldanski novinarski konferenci dejal direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman.

Petrovec napovedal prihod antigenskih testov Petrovec je poudaril, da smo prišli od nekaj čez 1000 testiranje dnevno spomladi do preko 7000 v zadnjih dneh. Laboratoriji tako delajo vse, kar je tehnološko in človeško mogoče, a razmah epidemije je pokazal, da smo dosegli mejo. A imamo "imamo preboje na področju testiranja, ki smo jih skrbno spremljali". Nova tehnologija bo bolniku omogočila, da pride do testa hitreje. Na testiranje se iz bolnišnic in domov za starejše pošlje le od 20-25 odstotkov ljudi. Vsa ostala testiranja se izvaja na vstopnih točkah, zdravstvenih domovih. Pri analizi napotitve bolnikov na mikrobiološko testiranje so ugotovili, da kar 60 odstotkov ljudi testirajo prav na vstopnih točkah - a ti ljudje"verjetno ne bi potrebovali najboljšega testa, ki ga imamo", saj bi pri njih lahko okužbo potrdili s hitrimi oziroma antigenskimi testi."Ti bolniki imajo običajno v svojih izločkih veliko večino virusa," pravi Petrovec.

Velik del testiranja, ki ga zdaj opravljajo laboratoriji, bi lahko nadomestili z antigenskimi testi, je prepričan Petrovec. Bolniki bi prejeli rezultate hitreje. Dobro pri tem pa je tudi, da trenutno ni videti, da bi prišlo do pomanjkanja na svetovnem trgu, je dodal. Strokovnjaki, ki spremljajo razvoj teh testov, menijo, da podajo zanesljivo informacijo o tem, ali je oseba kužna ali ne. Antigenski testi ne dokazujejo genoma, ampak fizične delčke virusa, ki jih test zazna. Obstajata dve vrsti, hitri in masivno uporabni antigenski testi. "Ti testi so trenutno že na voljo, nekateri z zelo dobrimi referencami. Strokovna skupina je v zadnjih tednih sestavila parametre, po katerih se bo te teste ocenilo. Sestavila je tudi seznam testov, ki so na voljo. Smo tik pred tem, da se začnejo uporabljati varno in primerno v okoljih," je dejal Petrovec. Kot je pojasnil Petrovec, so antigenski testi že dosegljivi vsem zdravstvenim ustanovam, ki imajo ustrezne laboratorije."Kar pomeni, da mikrobiološke in molekularne laboratorije razbremenimo velike količine kužnin in omogočimo ljudem, da se bodo lahko testirali blizu kraja, kjer živijo, rezultati pa bodo na voljo v veliko krajšem času,"je povedal Petrovec. Rezultate bodo bolniki namreč prejeli že znotraj ure ali dveh. Z uvedbo antigenskih testov se bodo kapacitete testiranja po napovedih Petrovca podvojile, računa namreč, da bi lahko opravili vsaj 10.000 dodatnih testov. Antigenski testi so od molekularnih cenejši za približno tretjino. Strinja se, da samo testiranje ne ustavi epidemije, a dodaja, da omogoča vpogled. Zato Petrovec zagovarja stališče, da morajo biti vsa testiranja vključena v enotni sistem poročanja o epidemiji. Petrovec pa je bil kritičen do samoplačniških testov. Kot je orisal, so v torek dobili zahtevo za obdelavo 200 samoplačniških testov, ki jih je naročila filmska ekipa."To ni primerno. V času, ko se borimo, da vse teste namenimo bolnikom, ki jih najbolj potrebujejo, bi morali take stvari ustaviti," je dejal in zahtevo ocenil kot strašljivo. Poudaril je tudi, da potovanja niso prioriteta, zato tudi prebivalce poziva, naj se odpovedo potovanjem. V tem primeru tudi testov na covid-19 ne bodo potrebovali.