Prihodnji teden cepljenje maturantov, kako pa bo s samotestiranjem?

V prihodnjem tednu je pričakovati več podrobnosti o maturi in posebnostih izvedbe zaradi epidemije covida-19. Maturanti imajo do ponedeljka do 12. ure čas, da se prijavijo na cepljenje proti covidu-19, ki bo potekalo v petek. Skupaj z drugimi dijaki in šolarji pa naj bi prihodnji teden izvedeli tudi več o začetku samotestiranja na novi koronavirus.

icon-expand Samotestiranje bo potekalo po neinvazivni metodi z brisom nosu, testi pa bodo brezplačni. FOTO: Shutterstock O izvedbi mature bodo na novinarski konferenci sredi tedna spregovorili ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc in predsednika obeh maturitetnih komisij. V izpitnem centru so že zatrdili, da ni pričakovati sprememb v časovnici mature, kot je bila sprejeta in predstavljena decembra lani. Državna komisija za splošno maturo je namreč potrdila dosedanjo časovnico. Predsednica komisije Marina Tavčar Krajnc je v petek za Televizijo Slovenija povedala, da bodo dijakom, ki zaradi okužbe mature ne bodo mogli opravljati v spomladanskem roku, "omogočili priznavanje za nazaj". Tudi v primeru, da bodo morali opravljanje mature prekiniti na sredini, "bodo dobili priznano, kar bodo spomladi že opravili". Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje je sicer predlagala, da bi se začetek splošne mature prestavil na konec maja. Do takrat bi namreč maturanti, ki jih bodo proti covidu-19 cepili v petek, postali odporni na okužbo. Začetek splošne mature je tako predviden 4. maja, ko bodo maturanti pisali esej iz slovenščine. Poklicna matura pa se bo po sprejetem koledarju začela konec maja. PREBERI ŠE Začetek mature bo, kot predvideno, 4. maja Da maturanti zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom ne bi bili še dodatno pod stresom in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit, jih je vlada v prenovljeni nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 uvrstila med prednostne skupine. Tiste, ki so se odločili za cepljenje, na ministrstvu za zdravje vabijo, naj se najkasneje do ponedeljka do 12. ure prijavijo na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Prijava je po njihovem pojasnilu pomembna, ker je od tega odvisna pravočasna dobava cepiv na cepilna mesta. Tudi samotestiranje s prihodnjim tednom? Tako maturanti kot tudi drugi dijaki pa naj bi v prihodnjem tednu izvedeli tudi več o začetku samotestiranja na okužbo. Po prvotno predvidenem datumu bi morali poskusno samotestiranje začeti že v petek, vendar so začetek prestavili zaradi zamude pri dobavi testov. Skupno 300.000 testov kitajskega proizvajalca Joysbio (Tianjin) Biotechnology, ki so v četrtek prispeli v državni logistični center Roje in jih je Slovenija kupila iz skupnega razpisa EU, je zdaj že pri regijskih štabih civilne zaščite. Minister za zdravje Janez Poklukar je v teh dneh ocenil, da bodo samotestiranje dijakov lahko izpeljali v prihodnjem tednu. Več o začetku samotestiranja učencev zadnjega triletja osnovnih šol pa naj bi bilo znano po sestanku med predstavniki ministrstev za izobraževanje, za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ravnatelji, ki bo predvidoma v ponedeljek, so povedali na ministrstvu za zdravje. Dijaki in učenci zadnjega triletja bi se po pripravljenem načrtu samotestirali enkrat na teden, in sicer zjutraj po prihodu v šolo. Če bi bil test pozitiven, bi morali oditi domov. Samotestiranje bo potekalo po neinvazivni metodi z brisom nosu, testi pa bodo brezplačni. Vsak pozitiven test bodo nato preverili še s PCR-testom. icon-expand