Prihodnji teden naj bi prejeli 46.290 odmerkov cepiv

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)Milan Krek je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da so združenja družinskih zdravnikov in splošnih zdravnikov pozvali, naj zdravnike v zdravstvenih domovih in tudi koncesionarje obvestijo, naj se aktivirajo in čim več starostnikov pošljejo na cepljenje. "Upamo, da bo padlo na plodna tla in bodo cepili ostale starostnike, ki se še niso," je povedal.

V tem tednu so namreč zagotovili drugi odmerek cepiva proti covidu-19 vsem, ki so starejši od 80 let in so se prijavili na cepljenje. A ostajajo še vedno starejši od 80 let, ki še niso bili cepljeni. Če bi se odločili za to, bodo prednostno dobili cepivo, je zagotovil Krek.