Prihodnji teden se odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov

Priporočen je hibridni model, torej kombinirana izvedba študijske dejavnosti z izvedbo v živo in izvajanjem na daljavo, v skladu z zmožnostmi in potrebami visokošolskih zavodov.

Že 8. aprila pa je vlada na dopisni seji odločila, da se s ponedeljkom, 12. aprilom, vsi otroci vrnejo v vrtce, učenci v osnovne šole, dijaki in dijakinje pa šolanje v šolah nadaljujejo po modelu C. Šolanje po modelu C pomeni, da se polovica oddelkov prvih treh letnikov srednjih šol en teden šola v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se zamenjajo.

Glede nošenja mask je ministrica Simona Kustec povedala, da so maske povsod obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijake, otroci od 1. do vključno 5. razreda maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športa.