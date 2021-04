Prihodnji teden v Slovenijo prihaja 7000 odmerkov cepiva podjetja Johnson & Johnson.

Na NIJZ pričakujejo, da bodo v prihodnjem tednu izpolnili vsa naročila cepilnih centrov. Starejšim od 65 let, stanovalcem domov za starejše in posebej kroničnim bolnikom bo namenjenih 53.854 odmerkov mRNA cepiva. Okoli 2700 odmerkov cepiva AstraZenece pa bo namenjenih starejšim od 60 let.

V tem tednu je sicer v Slovenijo prišlo 55.350 odmerkov cepiva. V sredo je tako NIJZ prejel 40.950 odmerkov cepiva podjetja Pfizer, v četrtek pa 14.400 odmerkov cepiva Moderna.

V centralnem skladišču ostaja 2000 odmerkov cepiva Moderne, ki je rezervirano za cepljenje z drugim odmerkom, in 14.400 odmerkov, ki so jih prejeli ta četrtek. Prav tako imajo še 19.700 odmerkov cepiva podjetja AstraZeneca, ki bo izdano v naslednjem tednu in je rezervirano za cepljenje z drugim odmerkom. Spremembe, povezane z dodatnimi sporočili cepilnih centrov, so mogoče, so sporočili. Nekatera naročila morajo še preveriti, so dodali.

Do sedaj ima Slovenija, kakor tudi vse druge države članice EU, podpisano eno pogodbo s podjetjem Johnson & Johnson, in sicer za dobavo 938.899 odmerkov, so navedli na ministrstvu za zdravje.