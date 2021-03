Prihodnji teden začetek cepljenja vzgojiteljev in učiteljev proti covidu-19

Kacin izpostavlja pomen cepljenja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin je ob obisku cepilnega mesta v Ljubljani pojasnil, da prihodnji teden načrtujejo začetek cepljenja vzgojiteljev in učiteljev.

"Pričakujemo, da bomo jutri dobili več kot 24.000 odmerkov AstraZenece, na zalogi pa imamo 15.000 odmerkov tega cepiva, če pošiljka morda ne bi prišla, tako da bi lahko prihodnji teden začeli cepljenje vzgojiteljev in učiteljev, saj je to ključno,"je dejal.

"Prihodnji teden nas čaka nas velik zalogaj. Treba je nadaljevati cepljenje starejših in testiranje učiteljev ter začeti množično cepljenje učiteljev, vzgojiteljev in tudi drugih, denimo voznikov, ki prevažajo otroke, in tako naprej," še napoveduje Kacin.

S cepljenjem starejših od 80 in 75 let večinoma zaključujejo

Skupno je bilo izvedenih 172.609 cepljenj, dobavljenih pa je bilo 226.956 odmerkov cepiva, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Med cepljenimi je nekaj več žensk. Tako je bilo z drugim odmerkom cepljenega 3,3 odstotka žensk in 1,6 odstotka moških. Najvišji delež cepljenih je v goriški regiji, je navedla.

V cepilnih centrih po državi večinoma končujejo s cepljenjem starejših od 80 in 75 let, ponekod cepijo tudi posebej ranljive kronične bolnike ter nepokretne. Zdravstvene delavce najbolj obremenjuje zagotavljanje nemotenega poteka cepljenja, v veliko pomoč bi jim bila aplikacija za naročanje, je povedala Grgič Vitkova.

Pričakuje, da bodo v marcu večinoma cepljeni starejši od 75 let. Poudarila je, da stroka teži k temu, da bi s cepljenjem preprečili smrti in težje poteke bolezni, zato menijo, da je treba prioritetno cepiti starejše ter kronične bolnike.

Nezaželene učinke cepiv na NIJZ spremljajo z registrom cepljenja, v katerega morajo vnašati informacije javni zavodi in druge pravne ter fizične osebe v zdravstveni dejavnosti. Po tem registru so ob tem, da je bilo s Pfizerjevim cepivom cepljenih 154.959 ljudi, zabeležili 1823 prijav neželenih učinkov. S cepivom podjetja Moderna je bilo cepljenih 4910 ljudi, zabeležili pa so deset prijav neželenih učinkov. S cepivom AstraZenece je bilo cepljenih 2.737 ljudi, prijavljenih pa je bilo 200 neželenih učinkov.

Med stranskimi učinki najpogostejše spremembe na mestu cepljenja

Podatki o prijavah neželenih učinkov po cepljenju s Pfizerjevim cepivom kažejo, da gre najpogosteje za spremembe na mestu cepljenja – zabeležili so 2581 tovrstnih sprememb. Sledijo neželeni učinki na organskih sistemih živčevja (703), prebavilih (252), mišično-skeletnih sistemih in vezivnem tkivu (239) ter psihiatrične motnje (133). "Posamezna prijava navadno vključuje več prijavljenih neželenih učinkov," je povedala Grgič Vitkova.

Do sedaj so zabeležili tudi 13 prijav resnih neželenih učinkov, kar predstavlja 0,7 odstotka vseh prijavljenih neželenih učinkov. Pod te spadajo življenjsko ogrožajoča stanja ali bolezni, hospitalizacije ali podaljšanje hospitalizacije po cepljenju, trajne okvare ali prirojene anomalije, smrti in druga klinična stanja.

"Pri petih starejših osebah s številnimi kroničnimi obolenji je prišlo do smrti v časovni povezavi s cepljenjem," je navedla. V dveh primerih je komisija pri ministrstvu za zdravje že zaključila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna. Trije primeri so še v fazi preiskave.

V štirih primerih je oseba po cepljenju potrebovala hospitalizacijo. Šlo je za kolaps nekaj ur po cepljenju ob prebolevanju covida-19, prehodno možgansko kap, prsno bolečino, levkemijo oz. limfom. Tudi v teh primerih je povezava s cepljenjem malo verjetna, je navedla.