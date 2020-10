'Prihodnjo jesen še en val okužb, nato umiritev'

Vodja oddelka za mikrobiološke raziskave v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Maja Rupnik meni, da bo po letošnji zimi nov val okužb z novim koronavirusom prišel še naslednjo jesen, nato pa se bo človek navadil nanj. Povsem varni sicer ne bomo nikoli; v bistvu imamo srečo, da ni virus bolj smrtonosen, je povedala za STA.

Kako dobro že poznamo virus SARS-CoV-2?

Virus poznamo precej dobro, še zmeraj pa je veliko težjih vprašanj nerešenih, npr. zakaj včasih povzroča težjo in včasihlažjo obliko bolezni. Prav tako ne vemo tistih stvari, ki se bodo pokazale šele čez nekaj mesecev, npr. kakšne so trajne posledice okužbe ali kako dolgo lahko traja imunost. Te odgovore bomo dobili šele, ko bomo lahko obolele dolgo spremljali, torej komaj čez kakšno leto. Na žalost raziskave za zdaj kažejo, da se začne količina protiteles pri obolelih v nekaj tednih do mesecih zmanjševati, kar pomeni, da zaščita po naravni poti najverjetneje ni dolgotrajna.

Kako daleč smo pri detekciji virusa? Koliko smo napredovali od začetka leta?

Že takoj na začetku smo imeli na razpolago najboljše možne teste v mikrobiološki diagnostiki, to so molekularni testi (PCR), ki so zelo občutljivi in specifični. To pomeni, da zaznajo izredno majhne količine virusa in zelo dobro razlikujejo med novim koronavirusom in starimi koronavirusi, ki so tudi prisotni v naši populaciji. Tudi ti testi sicer niso 100-odstotno zanesljivi, a so najboljše, kar je trenutno na voljo.

Na tržišču je trenutno več kot 800 različnih testov. Napredek je viden predvsem v prihodu drugega tipa testov, to so antigenski testi, znani tudi kot hitri testi. Pri teh prisotnosti virusa ne določamo tako, da bi pomnoževali virusne gene, ki so morebiti prisotni v vzorcu, pač pa uporabimo umetno izdelana protitelesa in z njimi iščemo virusne delce pri bolniku. Prednost teh testov je predvsem hitrost, saj je rezultat znan v nekaj minutah, vendar se na račun hitrosti izgubi zanesljivost.