Primerjava cepiv treh vodilnih proizvajalcev: katero je najučinkovitejše?

V oddajiSvet so pripravili primerjavo med cepivi vseh treh vodilnih proizvajalcev: BionNTecha in Pfizerja, Moderne ter AstraZenece in Univerze v Oxfordu.

Prvi dve cepivi delujeta na podlagi nove tehnologije vnosa genetskega materiala v naš organizem, cepivo podjetja AstraZeneca in oxfordske univerze pa uporablja klasično cepivo, ki vsebuje za človeka nenevaren virus, ki ne more povzročiti bolezni.

In učinkovitost? Pfizerjevo cepivo je 95-odstotno učinkovito, Modernino 94,5, AstraZenecino pa 70-odstotno.

Najzahtevnejše za hrambo in transport je Pfizerjevo cepivo, ki ga je treba shranjevati na do minus 80 stopinj Celzija, medtem ko cepiva AstraZenece ni treba shranjevati v posebnih zamrzovalnikih.

In še ena pomembna razlika: cena. AstraZenecino cepivo je občutno cenejše od drugih dveh cepiv in bo zato dostopnejše tudi za države v razvoju.

In kje s posameznimi cepivi že cepijo prebivalce? S Pfizerjevim cepivom že cepijo v državah Evropske unije, v Veliki Britaniji, ZDA, Kanadi in Mehiki, kot prvega ga je odobrila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Modernino cepivo je odobreno v Združenih državah, Kanadi in Izraelu, z AstraZenecinim cepivom pa že cepijo na Otoku, odobrile so ga tudi Indija, Argentina in Mehika.

Vsa cepiva zahtevajo dva odmerka: Pfizerjevo cepivo v razmiku 21 dni, Modernino 28 dni, med prvim in drugim odmerkom AstraZenecinega cepiva pa bo treba počakati mesec dni. Oba odmerka morata biti iz istega cepiva.

Potrebe po cepivu so velike, poglejmo, kakšno količino cepiv proizvajalci za letos napovedujejo za ves svet: Pfizer 1,3 milijarde, Moderna do ene milijarde, AstraZeneca pa tri milijarde cepiv.