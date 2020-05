Priporočila NIJZ za trgovske centre: ločeni vhodi in izhodi ter talne označbe

Poleg standardnih in splošnih priporočil, ki veljajo za vsa področja, kot so pogosto umivanje in razkuževanje rok, upoštevanje higiene kašlja, primerne razdalje in podobnih, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pred ponedeljkovim ponovnim zagonom dejavnosti v trgovskih centrih pripravili še dodatna podrobna priporočila. Ta se ne nanašajo le na trgovine, pač pa tudi na številne druge ponudnike storitev in dejavnosti (popravila, servisne storitve, knjigarne in papirnice, urarstva, zlatarstva, izdelava ključev ...), ki se nahajajo v teh centrih.

NIJZ priporoča, naj bo največje število strank v prostoru prilagojeno velikosti z upoštevanjem zadostne medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Na skupnih hodnikih trgovskega centra je treba preprečiti zadrževanje večjega števila ljudi, zato svetujejo uporabo talnih označb in usmerjevalnih stebričkov s trakovi, s katerimi določijo smer gibanja, da ne bi prihajalo do istočasnega premikanja oseb v nasprotno smer. Paziti bo treba tudi na ustrezno postavitev stojnic in drugih storitev, ki bodo na voljo na skupnih hodnikih.

Če je mogoče, pa naj trgovski centri poskrbijo tudi za vstopanje in izstopanje prek ločenih vhodov in izhodov. Izvajanje teh ukrepov naj bi nadzorovali varnostniki oziroma pooblaščeni zaposleni v trgovskih centrih.