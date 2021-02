Priporočilo francoskih strokovnjakov: prebolele naj se cepi z enim odmerkom

Tisti, ki so bili okuženi z novim koronavirusom, so ob okužbi že razvili imunski odziv, podoben tistemu, ki ga sproži odmerek cepiva, so pojasnili na francoskem inštitutu za javno zdravje. "En odmerek bi tako spomnil imunski sistem, kako se boriti proti covidu-19," so dodali. Priporočajo, da bi te ljudi cepili od tri do šest mesecev po okužbi.

"Doslej se ni nobena druga država jasno opredelila glede cepljenja z enim odmerkom za tiste, ki so imeli covid-19 pred cepljenjem," so zapisali.

V zadnjih dneh je o tem pisalo več študij, izvedenih v ZDA in Italiji, ki pa jih drugi znanstveniki še niso pregledali. Ena od njih ugotavlja, da je zaščita posameznikov, ki so imeli koronavirusno bolezen 19 in so nato prejeli en odmerek cepiva, "enaka ali še boljša" kot pri ljudeh, ki niso imeli covida-19 in so prejeli dva odmerka.

Priporočilo inštituta mora potrditi še francoska vlada, ki običajno sledi mnenju stroke. Konec januarja sicer tega ni storila, saj se ni strinjala s podaljšanjem časovnega razmika med odmerkoma cepiva, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech.

Poleg tega cepiva v Franciji trenutno uporabljajo še cepivi Moderne in AstraZenece. Za učinkovito zaščito pred boleznijo mora posameznik pri cepljenju s temi tremi cepivi prejeti dva odmerka.