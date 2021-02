Priporočilo: uporaba cepiva AstraZenece za mlajše od 65 let

Ne glede na to priporočilo se cepljenje s tem cepivom priporoča nepokretnim osebam na domu, in sicer ne glede na starost, saj je to cepivo za razliko od cepiv na osnovi mRNA stabilnejše, tako da je mogoč transport pripravljenega cepiva na mesto cepljenja. Ker za zdaj ni podatkov o učinkovitosti cepiva pri kroničnih bolnikih, se za cepljenje kroničnih bolnikov zaenkrat bolj priporoča uporaba mRNA cepiv.

Spomnimo, Evropska agencija za zdravila (EMA) je uporabo cepiva odobrila 29. januarja, in sicer za starejše od 18 let. EU se je s podjetjem dogovorilo za 400 milijonov odmerkov cepiva, a ker so zmanjšali sprva napovedano dobavo količin za prvo četrtletje se je med Unijo in AstraZeneco vnel spor. Prav tako ni dovolj podatkov o učinkovitosti cepiva pri starejših od 55 let, zato so se že mnoge države odločile za izdajo priporočil, koga z njim cepiti, recimo Švedska in Francija (isto priporočilo kot Slovenija), pa tudi Malta, ki s cepivom ne bo cepila starejših od 55 let.