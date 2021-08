Novomeška bolnišnica se pripravlja na četrti val, v slovenjgraški težava pomanjkanje kadra

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je na nov val epidemije dobro pripravljena, še naprej pa težava ostaja pomanjkanje kadra zdravstvene nege. Letos so si čez poletje prvič pomagali s počitniškim delom okoli 20 dijakov in študentov, razpisujejo tudi kadrovske štipendije. Načrt pripravljenosti na četrti val epidemije je sprejela tudi novomeška bolnišnica.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto je sprejel novelacijo Načrta pripravljenosti na četrti val epidemije. Bolnišnica se bo vključila v fazi, ko bo v Sloveniji 150 hospitaliziranih bolnikov, trenutno so v predhodni fazi, kjer se poleg UKC Ljubljana in Maribor vključujejo še Golnik in SB Celje. V najvišji fazi bodo v novomeški bolnišnici zdravili 43 covidnih bolnikov, 12 na intenzivni negi. Glede na faze in potek epidemije, skladno z višanjem števila hospitaliziranih, bodo postopno zmanjševali redne programe z zapiranjem operacijskih dvoran, do največ štiri operacijske dvorane, in zmanjševanjem specialističnih pregledov. Pri zmanjševanju rednega delovnega programa bodo sledili stopnji nujnosti in številu čakajočih pacientov. V SB Novo mesto je trenutno 68 odstotkov zaposlenih cepljenih ali pa so prebolevniki, zgolj cepljenih je 57 odstotkov, še sporočajo. Zaposlene sicer od ponedeljka do petka redno tedensko testirajo. Kar se tiče zalog osebne varovalne opreme pa sporočajo, da so dobro opremljeni, saj imajo od 2–6 mesečno zalogo, odvisno od posamezne vrste opreme. Na razpolago imajo tudi 21 respiratorjev-ventilatorjev in šest prenosnih ventilatorjev.

SB Novo mesto se bo vključila v fazi, ko bo v Sloveniji 150 hospitaliziranih bolnikov.

Slovenjgraška bolnišnica kadrovsko vrzel deloma zapolnila s počitniškim delom Slovenjgraška bolnišnica pa se medtem sooča predvsem s pomanjkanjem kadra, predvsem kadra zdravstvene nege. Doslej so v času epidemije novega koronavirusa delo s covidnimi bolniki zagotavljali s prerazporejanjem kadra zdravstvene nege z vseh oddelkov bolnišnice, na enak način delo načrtujejo tudi v napovedanem prihajajočem valu. Si pa ob tem prizadevajo za izvajanje čim več ostalih zdravstvenih dejavnosti in temu namenjajo čim več razpoložljivih kadrov. Težave s pomanjkanjem kadra tudi ob poletnem koriščenju dopustov so letos prvič deloma premagovali z omogočanjem počitniškega oz. študentskega dela, s čimer nadaljujejo tudi v jeseni, je na novinarski konferenci povedala v. d. pomočnika direktorja za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe Jelena Čubra. Dijaki in študenti pomagajo pri osnovni negi in drugih aktivnostih zdravstvene nege na vseh oddelkih bolnišnice, tudi v sivi coni, ki jo ima za bolnike s sumom na covid-19 bolnišnica vzpostavljeno v urgentnem centru. Letos je bolnišnica zaposlila 35 medicinskih sester, skupno pa je bilo letos doslej izkazanih potreb za 57 medicinskih sester, je povedala Čubra. Bolnišnica razpise vseskozi objavlja.

Bolnišnica trenutno po besedah direktorja Janeza Lavreta tudi nima vzpostavljenega oddelka za zdravstveno nego, saj so kader prerazporedili na oddelek za paliativno oskrbo. Če ne bo zaradi epidemije prevelikega izpada dejavnosti, Lavre računa, da bi oddelek z od 12 do 15 posteljami, kjer bi potrebovali štiri diplomirane medicinske sestre in 12 zdravstvenih tehnikov, ponovno aktivirali v naslednjih šestih mesecih. Vodstvo slovenjgraške bolnišnice je sicer danes ponovilo že predstavljeno na seji sveta zavoda prejšnji teden, da je bolnišnica na novi val epidemije dobro pripravljena. V drugem nadstropju starega kirurškega bloka ima urejen poseben oddelek za bolnike s covidom-19, čakajo še na potrebna dvigala. Na tem oddelku je trenutno na voljo 25 postelj, v nadaljevanju jih lahko zagotovijo dodatnih 25. Še štiri bolnike lahko sprejmejo v intenzivni enoti, razpolagajo pa tudi z zmogljivostmi za sprejem pediatričnih covidnih bolnikov in porodnic s covidom-19. Trenutno v bolnišnici ne zdravijo nobenega covidnega bolnika, predvidevajo, da bo bolnišnica aktivirana, če oz. ko bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov na ravni države preseglo 250. Medtem še naprej spodbujajo zaposlene k cepljenju proti covidu-19. Trenutno je v bolnišnici precepljenost med zaposlenimi 67-odstotna. Pri cepljenju širše populacije bolnišnica kadrovsko in materialno sodeluje z Zdravstvenim domom Slovenj Gradec, sama pa je organizirala cepilni dan za mlajše v začetku avgusta, ko so cepili 23 otrok in mladostnikov. Še en cepilni dan za otroke in mladostnike do 18. leta organizirajo 30. avgusta med 14. in 16. uro v pediatrični ambulanti, pri čemer predhodno naročanje ni potrebno. Pozivajo mlade in njihove starše, da se odločijo za cepljenje. Slovenjgraška bolnišnica je v prvih sedmih mesecih letos po Lavretovih besedah realizirala 93 odstotkov načrtovane akutne bolnišnične obravnave in 86 odstotkov vseh ambulantnih aktivnosti. Bolnišnica je ob polletju poslovala s 488.000 evri primanjkljaja. Lavre ocenjuje, da bo morda do konca leta poslovanje bolnišnice uravnoteženo.

