Priprave na dneve cepljenja: 'Vsak odmerek je pomemben'

V času cepilne akcije Dnevi cepljenja se z izjemo cepljenja otrok v starostni skupini od 12 do 18 let na cepljenje ne bo treba naročiti, povsod bo omogočena tudi izbira cepiva.

Sicer ZD Koper v otroško-šolskem dispanzerju organizira tudi cepljenje otrok, starih od 12 do 18 let, vendar se je nanj potrebno predhodno naročiti. Cor Medico je zagotovil še dodatne termine za nenaročene. Cepili bodo v petek med 14. in 20. uro v Šalari. Na isti lokaciji se bo možno cepiti tudi v soboto med 12. in 20. uro. Sicer cepljenje izvajajo tudi vsako sredo od 15. do 17. ure v Ankaranu, vsak petek med 14. in 18. uro ter vsako soboto med 12. in 16. uro.

V Zdravstvenem domu Koper bo za nenaročene cepljenje v četrtek med 8. in 14. uro in med 17. in 20. uro. Istega dne bodo od 14. do 17. ure cepili predhodno naročene. Nadaljevali ga bodo v petek med 8. in 14. uro in v soboto med 8. in 12. uro, so sporočili z Mestne občine Koper.

V Zdravstvene domu Idrija bo cepljenje v okviru akcije potekalo v Idriji za nenaročene v četrtek med 15.30 in 18. uro ter v petek med 12. in 16. uro, je zapisano na njihovi spletni strani. V Cerknem bodo zagotovili nenaročenim termin v petek med 14. in 16. uro. V tolminskem zdravstvenem domu pa bodo nenaročenim namenili cepljenje v petek in soboto med 8. in 20. uro, piše na spletni strani ZD Tolmin.

Kot je povedal direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar , imajo zaradi številnih karanten in tudi zbolelih zaposlenih nekaj težav pri zagotavljanju cepljenja. Kljub temu bodo cepili tako naročene kot nenaročene v četrtek in petek v stavbi ZD Ajdovščina. Tudi sicer že ves čas zagotavljajo termine, v času katerih se lahko cepijo nenaročeni.

Novogoriški cepilni center, ki deluje v stavbi Mestne občine Nova Gorca, bo v času akcije odprt 12 ur dnevno, od 8. do 20. ure. V četrtek je termin za nenaročena uporabnike od 10.40 do 11.20 in od 14.30 dalje, v petek in soboto pa ves dan.

Na Koroškem cepljenja tudi v zdravstvenih postajah

Na dneve cepljenja vabijo tudi koroški zdravstveni domovi. Cepljenja proti covidu-19 bodo potekala ne le na sedežih zdravstvenih domov, ampak tudi v zdravstvenih postajah v regiji, in sicer v Podvelki, Vuzenici, Črni na Koroškem, Mežici in na Prevaljah. Naročanje ni potrebno.

Cepljenje bo organizirano v vseh cepilnih centrih po že dogovorjenih urnikih, za cepljenje otrok, starih od pet do 11 let, pa zdravstveni domovi starše naprošajo, da se obrnejo na otrokovega pediatra.

Zdravstveni dom (ZD) Radlje ob Dravi bo v četrtek cepljenje izvajal v zdravstveni postaji Vuzenica od 8. do 12. ure in v zdravstveni postaji Podvelka od 13. do 16. ure. Hkrati bo cepljenja izvajal tudi v prostorih ZD Radlje ob Dravi, in sicer v četrtek od 15.30 do 20. ure, v petek in soboto pa od 8. do 20. ure. Na vseh lokacija bodo cepili s cepivom proizvajalca Pfizer/BioNTech.

Z enakim cepivom bodo cepili tudi v ZD Dravograd, ki bo cepljenje organiziral vsak dan od četrtka do sobote v ZD Dravograd od 8. do 20. ure.

ZD Ravne na Koroškem nudi cepivi proizvajalcev Pfizer/BioNTech in Moderna, cepljenje pa bo v času dnevov cepljenja organiziral v četrtek v zdravstveni postaji Črna na Koroškem od 8. do 13. ure, v Mežici pa od 14. do 20. ure. V zdravstveni postaji Prevalje bo cepljenje potekalo v petek od 8. do 20. ure, v ZD Ravne na Koroškem pa v soboto od 8. do 20. ure.

Cepljenje otrok, starih od pet do 11 let, poteka ob sredah med 12. in 13. uro v prostorih otroškega dispanzerja na Ravnah. ZD Slovenj Gradec pa bo cepljenje v prostori tega ZD organiziral od četrtka do sobote vsak dan od 8. do 20. ure.

Gorenjska cepilna mesta med akcijo odprta vsak dan od 8. do 20. ure

V gorenjskih zdravstvenih domovih bo med dnevi cepljenja od četrtka do sobote cepljenje potekalo na običajnih lokacijah. V Kranju, Škofji Loki, Tržiču, Radovljici, na Jesenicah in Bledu bo cepljenje na voljo vse tri dni od 8. do 20. ure. Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura ljudi poziva k ponovnemu razmisleku o koristih cepiva.

"S cepljenjem preprečimo večje širjenje virusa. Pri cepljenih se virus na sluznici zadrži manj časa. Organizem takoj reagira s protitelesi. Cepljeni so v primerjavi z necepljenimi precej krajši čas kužni in prenosniki bolezni. To še posebej velja po tretjem oziroma poživitvenem odmerku," je še navedla Gantar Žura.

Spomnila je, da v kranjski vojašnici, ki je največji cepilni center na Gorenjskem, v več kot letu dni cepljenja beležijo zelo malo primerov s stranskimi učinki. "Po drugi strani je bilo ogromno necepljenih hudo bolnih. Potrebovali so našo urgentno pomoč in v nadaljevanju zahtevno oskrbo v bolnišnici," je opozorila.

Zato je pozvala vse občane Kranja in okoliških občin k cepljenju. "Brez množične zaščite s cepivi, ki je pri večini populacij prebivalstva še vedno nezadostna, nas čaka mnogo težji in daljši covidni val - če ne kar cunami - kot v družbah z visoko precepljenostjo," je izpostavila. Dodala je tudi, da je sama cepljena trikrat, in sicer tako zaradi svoje zaščite kot zaradi zaščite svojih bolnikov in za varnost vseh okoli nje.

K cepljenju je pozval tudi kranjski župan Matjaž Rakovec, ki je poudaril, da je zdravje ključno za kakovostno življenje vsakega človeka in za delovanje družbe, zato je treba zdravje postaviti na prvo mesto. Ker okužbe naglo rastejo, se mu zdi zelo pomembno, da se zaščitimo, nosimo maske, razkužujmo roke, držimo distanco, se cepimo in testiramo.

V kranjski vojašnici in v zdravstvenih domovih na Jesenicah, v Radovljici, Tržiču, Škofji Loki in na Bledu bo v okviru Dnevov cepljenja odprto cepljenje potekalo v četrtek, petek in soboto od 8. do 20. ure. V Zdravstvenem domu Bohinj pa bo cepljenje potekalo v četrtek od 9. do 12. ure, v petek od 9. do 16. ure in v soboto od 13. do 16. ure.

V Celju in Zasavju dobro pripravljeni na nove dneve cepljenja

V Zdravstvenem domu (ZD) Celje in zasavskih zdravstvenih domovih so dobro pripravljeni na nove dneve cepljenja, ki bodo tokrat potekali od četrtka do sobote.

V Cepilnem centru ZD Celje bodo tako v četrtek in petek od 8. do 14. ure cepili naročene s cepivom Pfizer, od 15. do 20. ure pa bo oba dneva potekalo tudi cepljenje v dvorani Zlatorog za nenaročene in naročene, prav tako s cepivom Pfizer. V soboto bo cepljenje potekalo od 8. do 20. ure samo v dvorani Zlatorog za nenaročene in naročene s cepivom Pfizer, so sporočili iz ZD Celje.

Direktorji zasavskih zdravstvenih zavodov soglasno podpirajo cepljenje in pozivajo vse še necepljene prebivalce in tiste, ki potrebujejo poživitveni odmerek, da se čim prej cepijo. Virus se širi izjemno hitro in bo preplavil državo v prihodnjih nekaj tednih, je povedal direktor ZD Trbovlje Denis Tomše.

Kot je dodal, so v prejšnji cepilni akciji v ZD Trbovlje cepili okrog 800 ljudi. Opozoril je, da je 90 odstotkov bolnikov na intenzivni negi necepljenih, veliko število hospitalizacij pa se lahko prepreči le z dovolj visoko stopnjo precepljenosti.

"Ne v zdravstvenih domovih ne v bolnišnicah ne bomo mogli zdržati pritiska. Težka bolezenska stanja in posledično smrti v večji meri ne bodo problem samo necepljenih zaradi posledic covida, ampak tudi drugih bolnikov, saj bo celoten zdravstveni sistem okupiran edino in samo s covidom," so v izjavi za medije zapisali v vodstvih zasavskih zdravstvenih domovih.

V Zasavju bodo tako cepili od četrtka do sobote od 8. do 20. ure v enem od cepilnih centrov, prav tako bodo cepili v nekaterih ambulantah trboveljske bolnišnice. Na cepljenje se ni treba naročiti, cepili bodo s cepivi Pfizer in Moderna.