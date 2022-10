Pripravljajo nov protokol testiranja, aplikacija #OstaniZdrav že spremenjena

Proračun PCR-testiranje na novi koronavirus trenutno krije le ranljivim posameznikom, ki potrebujejo hospitalizacijo, je razvidno iz dopisa, ki so ga z Ministrstva za zdravje pred časom poslali javnim zdravstvenim zavodom. Na ministrstvu so napovedali pripravo novega protokola za testiranje, predlog je delovna skupina NIJZ že pripravila. Posodobili pa so že aplikacijo #OstaniZdrav, ki je dobila novo podobo. Uporabniki že poročajo o novih napakah.

Testiranje na koronavirus se s hitrim testom lahko na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) opravi v štirih primerih: če osebo na hitri test pisno ali ustno napoti osebni zdravnik, če oseba na testni točki predloži pozitivni rezultat hitrega testa za samotestiranje ali za namene prekinitve izolacije pri osebah, ki so napotene v bolnišnico ali na specialistično zdravljenje. Po navodilih ministrstva pa ZZZS v enem primeru financira tudi PCR-testiranje – pri ranljivi populaciji, ki potrebuje hospitalizacijo. Na spletni strani vlade je sicer še vedno objavljeno tudi navodilo, po katerem je v primeru negativnega rezultata hitrega testa kljub simptomom koronavirusa treba opraviti še PCR-test, na katerega posameznika napoti zdravnik. A protokol testiranja, razložen v dopisu, se utegne spremeniti. "Kar se tiče protokolov testiranja, je bilo nekaj zmede oz. nejasnosti," je v petek povedal vodja koordinacijske skupine za covid-19 na ministrstvu Tadej Ostrc. Ob tem je pojasnil, da bodo nov protokol pripravili skupaj s stroko. Določeno število PCR-testov je po njegovih besedah treba opraviti že zaradi sekvenciranja, s katerim ugotavljajo, katere različice in podrazličice koronavirusa se v nekem obdobju širijo med ljudmi. Predlog delovne skupine NIJZ predvideva več napotitev na PCR-testiranje Protokol delovne skupine, ki jo vodi mikrobiologinja Viktorija Tomič, predvideva napotitev oseb z znaki okužbe dihal in pozitivnim hitrim testom za samotestiranje na hitri test pri uradnih izvajalcih testiranja. V primeru ponovnega pozitivnega rezultata velja, da je oseba okužena s koronavirusom, v nasprotnem primeru je priporočeno še PCR-testiranje. S tem bi tudi preverili, kateri od hitrih testov – domači ali opravljeni na uradni točki – je pokazal pravilen rezultat, je pojasnila Tomičeva. Pri osebah z znaki okužbe dihal, ki imajo ob tem tveganje za težji potek covida-19, pa v skupini po njenih besedah svetujejo takojšnjo napotitev na PCR-testiranje brez predhodno opravljenega hitrega testa. Pri teh posameznikih namreč obstaja večja verjetnost za sprejem v bolnišnico, zato je smiselno že takoj opraviti PCR-testiranje in zanesljivo preveriti, ali je posameznik okužen s koronavirusom ali ne, ne pa kasneje opraviti več hitrih testov. Enako svetujejo tudi v primeru bolnikov pred sprejemom v bolnišnico, kjer je pomembno vedeti, ali je posameznik okužen s koronavirusom, pa tudi za bolnike, ki so predvideni za zdravljenje z zdravilom proti covidu-19 Paxlovid, kjer je pomembno, da zdravilo prejmejo v najkrajšem možnem času po okužbi s koronavirusom. Nov protokol testiranja so v delovni skupini za mikrobiološko diagnostiko in spremljanje posvetovalne skupine NIJZ sicer pripravili že v začetku avgusta, še preden je Ostrc javnim zdravstvenim zavodom poslal prej omenjeni dopis, je razvidno iz strokovnega mnenja delovne skupine, ki je objavljeno na spletni strani inštituta. Po predlogu ob PCR-testiranju na koronavirus tudi testiranje na gripo in RSV Ker se bliža sezona respiratornih obolenj, v delovni skupini priporočajo še eno novost. Ocenili so, da bi bilo ob PCR-testiranju na koronavirus smiselno testiranje razširiti tudi na virusa influence A in influence B, ki povzročata gripo, ter respiratorni sincicijski virus (RSV). Gre za najpogostejša respiratorna obolenja v jesensko-zimskem času, je pojasnila mikrobiologinja. Sočasno testiranje na več virusov po njenih besedah za laboratorije ne bi pomenilo večjih logističnih težav, le naprave za PCR-testiranje bi za analizo potrebovale nekoliko več časa, opravile pa bi jo sočasno. Spremembe pa je že doživela mobilna aplikacija #OstaniZdrav, ki je namenjena beleženju stikov med okuženimi osebami. Z njo so uporabniki na anonimen način opozorjeni, da so bili izpostavljeni rizičnemu stiku in okužbi s koronavirusom. Aplikacija ima tudi nekaj dodatnih funkcij. NIJZ ob tem spodbuja predvsem višje in visokošolske zavode ter izvajalce izobraževanja odraslih, da ima vsaka predavalnica ali prostor, v katerem se študentje, obiskovalci ali zaposleni zadržujejo dlje časa, svojo QR kodo. QR kodo, ki naj bo v prostoru na vidnem mestu, udeleženci skenirajo s pomočjo aplikacije na mobilnem telefonu. Kodo lahko predavatelj tudi objavi. Za branje kode je treba uporabiti funkcijo Check-in. Obisk dogodka ali lokacije se avtomatsko zaključi po času, ki je napisan v polju Običajen obisk. Če študent odide predčasno, si lahko sam ponastavi konec s klikom na Odjavi se. Tako so lahko denimo udeleženci predavanj obveščeni o tveganem stiku, če so bili ob istem času na skupnem dogodku ali lokaciji. Ob tem NIJZ svetuje, da kode predavatelji oz. organizatorji zamenjajo vsak teden, da ne pride do morebitnih zlorab. Aplikacija je bila v preteklosti deležna že več kritik, saj da ne deluje, kot bi morala. Pojavile so se tudi po prenovi. Eden izmed uporabnikov je na družbenem omrežju zapisal, da mu aplikacija ne pusti vnosa TAN kode, torej ne deluje, drug uporabnik pa je sporočil, da mu aplikacija pri izbiri okrožja ponudi le možnosti nemških okrožij, in ne slovenskih.