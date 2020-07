Omejitev zbiranja: kaj je dovoljeno in kaj ne?

Po obdobju rahljanja protikoronskih ukrepov je v tem tednu sledil preobrat. Vlada je znova omejila zbiranje ljudi, pri čemer pa je še vedno kar nekaj nejasnosti. Da bi razblinili dvome, so zato pripravili nekaj konkretnih primerov. Lahko v lokalu praznujete rojstni dan? So poročna slavja dovoljena? Kaj pa živa glasba na gostinski terasi?

icon-expand Zagotavljanje socialne distance ali prireditve v času epidemije. FOTO: Shutterstock

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je vlada v začetku tedna ponovno zaostrila pogoje za zbiranje ljudi. Tako je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi oziroma zbiranje ljudi ne glede na število, če niso upoštevana higienska navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prav tako ostaja v veljavi prepoved obratovanja diskotek in nočnih klubov. Dovoli pa se zbiranje do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah, če se lahko med njimi zagotovi minimalni stik v skladu z navodili NIJZ. Prireditev je treba pravočasno prijaviti pristojni policijski postaji, prijavi pa mora biti priloženo pozitivno mnenje NIJZ. "Še vedno smo ohranili možnost druženja do 500 ljudi, ko gre za organizirane prireditve, ko gre za prireditve, za katere je podano mnenje NIJZ, ki omogoča, da se izda pozitivno soglasje, za prireditve, ki imajo organizirano redarsko službo, za prireditve, ki imajo sedežni red, s katerim je poskrbljeno, da je zagotovljena fizična razdalja med tistimi, ki se tam družijo," je v ponedeljek o tem, katere prireditve so še dovoljene, povedal vladni govorec Jelko Kacin. Ta izjema pa ne velja za shode, naj bodo organizirani ali ne, so sporočili z vlade.

Za javno prireditev, kjer je zgornja omejitev 500 obiskovalcev, gre, ko: - je dogodek organiziran zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne ali druge aktivnosti, - organizator javno oglašuje oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili in - je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Za javne prireditve pa ne štejejo: - javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, -verski obredi, - svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileji, družinske prazniki in podobna zbiranja, pogrebni sprevodi in druge žalne slovesnosti, - kongresi in občni zbori, če se organizirajo v zaprtih prostorih, - spontani ulični nastopi.

Tako pravi odlok. Ker pa je še vedno veliko nejasnosti, so na vladi pripravili nekaj konkretnih primerov.

Ne glede na to, ali je število ljudi omejeno ali ne, je treba zagotoviti minimalne stike med udeleženci ter upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ali lahko gostinci organizirajo različna praznovanja (npr. rojstne dneve) ali poslovne dogodke za zaključene družbe? Kakšne so omejitve in koliko ljudi se lahko zbere?

Če gre za organizacijo dogodka v okviru obratovalnega časa, ko prostor šteje za javnega, je obiskovalcev lahko največ 50. Če se prostor izven obratovalnega časa nameni zasebnemu dogodku, število udeležencev ni omejeno. Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih teras, porokah na prostem in pod šotori dovoljena živa glasba?

Če gre za organizacijo v okviru obratovalnega časa, ko prostor šteje za javnega, na dogodku ne sme biti več kot 50 oseb. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in dostop ni omogočen vsakemu, število obiskovalcev ni omejeno. V primeru, da je v okviru gostinskega obrata organizirana javna prireditev, pa se dovoli zbiranje do 500 obiskovalcev. Organizator mora tako prireditev prijaviti policiji in predložiti pozitivno mnenje NIJZ.

icon-expand Poroka v času epidemije FOTO: Shutterstock

Poročna slavja

Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih so dovoljena, če skupina ne presega 50 oseb. Enako velja tudi za izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju. Za poročna slavja v zasebnih prostorih omejitev ob upoštevanju higienskih predpisov ni. Ker ne gre za organizirane javne prireditve, mnenje NIJZ ni potrebno.