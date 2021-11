Pristojni o aktualni epidemiološki sliki: Razmere v Sloveniji skrajno resne

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da so epidemiološke razmere v Sloveniji skrajno resne, bolnišnice pa so na robu zmogljivosti. "V preteklem tednu je bilo v bolnišnice sprejetih povprečno 100 pacientov dnevno, odpuščenih 50, v povprečju je 12 pacientov umrlo. V bolnišnicah je v tem tednu kar 240 pacientov več kot preteklem tednu," je dejal.

Glede na napovedni model Instituta Jožefa Stefana, ki se je po besedah Vindišarja v času epidemije izkazal kot izjemno natančen, bo vrh zasedenosti intenzivnih oddelkov okoli 24. novembra, in sicer nad 250 bolniškimi posteljami. Danes so skupne intenzivne kapacitete povečali za dve postelji na 213 postelj, je povedal. Trenutno je na intenzivnih oddelkih sicer hospitaliziranih 193 covidnih bolnikov.

Igor Dovnik, predsednik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da "zdravniška organizacija, združena v koordinaciji zdravniških organizacij pričakuje, da bo v najkrajšem možnem času, na nivoju države, razglašen rdeči alarm".

Na novinarski konferenci je spregovorila tudi vodja posvetovalne skupine Bojana Beović, ki je dejala, da je stanje kadra na covidnih oddelkih kritično. Povedala je, da je vsa Slovenija mobilizirana za to, da bi zdravstveni kader zagotovili tam, kjer je najbolj potreben. "Gre predvsem za oddelke za intenzivno zdravljenje. Tu potrebujemo zelo kvalificiran kader. Potem pa tudi premeščanje iz drugih delov zdravstva, kjer potekajo manj urgentne obravnave. Pomagamo si s študenti medicine in zdravstvene nege," je dejala. Dejala je še, da se lahko zgodi, da se bomo približali točki, ko bodo zdravniki morali izbirati, komu bodo nudili pomoč. "Če se zdravnik znajde v taki situaciji, ga bo to spremljajo vse življenje. To so najtežje stvari, ki se zdravnikom lahko zgodijo," je dejala.