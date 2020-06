PRENOS V ŽIVO: Pristojni potrdili 13 novih okužb, ena oseba zapustila bolnišnico

Znani so novi podatki o trenutnih okužbah s koronavirusom v Sloveniji. V ponedeljek so pristojni potrdili 13 primerov okužb, opravili pa so 984 testov. Hospitaliziranih je pet oseb, na intenzivni enoti pa je še vedno ena oseba. Smrtnih žrtev ni bilo. V živo lahko spremljate tiskovno konferenco o aktualnem stanju v državi, o tem pa bo spregovoril predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ, Mario Fagangel.

Pristojni so v ponedeljek, 22. junija, potrdili kar 13 novih okužb ob opravljenih 984 testih. Bolnišnico je zapustila ena oseba, tako da je zdaj hospitaliziranih pet, na intenzivni pa je ena oseba. Smrtnih žrtev ni bilo. Kar šest novih okužb po poročanju Radia Slovenijeprihaja z Notranjske, in sicer pet iz občine Pivka, ena pa iz Loške doline. Kot so zapisali pri COVID-19 Sledilniku, je opaziti, da je v osrednjeslovenski regiji (Ljubljana z okolico) opazno naraslo število klicev na sum okužbe in število napotitev v samoizolacijo – doseglo je vrednosti iz začetka aprila. V zadnjih treh tednih se počasi izrisuje trend aktivno okuženih prebivalcev, a ne gre za eksponentno rast.