Pristojnosti za nadzor umika v samoizolacijo pozitivnih na hitrem testu nima nihče.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja novega koronavirusa je sicer sprva določal, da v primeru pozitivnega rezultata na hitrem testu zdravnik napoti testirano osebo na potrditev s testom PCR. A podatki, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kažejo, da se od februarja do konca septembra 4387 oz. 13,6 odstotka tistih, ki so bili pozitivni na hitrem testu, ni udeležilo testiranja s PCR-testom.

Številčnosti tistih, ki kljub pozitivnem hitrem testu ne gredo na PCR-testiranje, so se očitno začeli zavedati tudi na ministrstvu. Vlada je namreč sredi septembra v odlok dodala določbo, da se mora pozitiven na hitrem testu udeležiti tudi testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila NIJZ.

Režim potrjevanja pozitivnih hitrih testov velja od 13. februarja. Za to so se pristojni odločili zaradi slabše zanesljivosti hitrih testov ob začetku množičnega presejalnega testiranja prebivalstva.

Na zdravstvenem inšpektoratu pojasnjujejo, da lahko skladno z določbami zakona o nalezljivih bolezni nadzirajo upoštevanje izolacije, ki jo odredi zdravnik ali NIJZ. Vendar pa po pozitivnem hitrem testu zdravnik oz. NIJZ ne odredita osamitve, saj je za dokončno potrditev okužbe potreben še PCR-test, ki je bolj zanesljiv.

Da ni organa, ki bi lahko nadziral, ali se posameznik po pozitivnem hitrem testu v resnici umaknejo v samoizolacijo, so potrdili tudi na ministrstvu za zdravje. Inšpektorat bo tako preverjal, ali se osebe po pozitivnem hitrem testu ne udeležijo PCR-testiranja. "Inšpektorat je uvedel inšpekcijski nadzor in začel zbiranje dokazil o morebitnih nepravilnostih. Postopkov, ki so v teku, do zaključka ne moremo komentirati," so pojasnili.