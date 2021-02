Prizivno sodišče na Nizozemskem pritrdilo vladi glede policijske ure

Vlada se je na to odločitev pritožila, nakar je prizivno sodišče še isti dan začasno ustavilo uresničitev prvostopenjske sodbe, ki je terjala odpravo policijske ure. Zdaj je prizivni sodnik sprejel še končno odločitev, in sicer da je spričo teže pandemije tudi tovrstna omejitev temeljnih pravic, kot je pravica gibanja, upravičena, razumna in sorazmerna, poročata nemška in francoska tiskovna agencija, dpa in AFP.

Nočno policijsko uro je vlada prvič po drugi svetovni vojni na Nizozemskem uvedla 23. januarja in naj bi trajala vsaj še do 15. marca. Uvedba nočne omejitve gibanja med 21. uro in 4.30 je sprožila večdnevne množične proteste v več mestih po državi, ki so se sprevrgli v izgrede in nasilje. Na sodišče se je zaradi nasprotovanja policijski uri obrnilo protestno gibanje Viruswaarheid (Resnica virusa).