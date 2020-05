Vlada je s ponedeljkom ob upoštevanju zdravstvenih navodil dovolila treninge in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih in površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev.

Na današnji dopisni seji vlade sprejeti odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti pomeni, da se v ponedeljek lahko začnejo tudi vadba in tekme v kolektivnih športih, ki so imeli po prejšnjem odloku dovoljenje za začetek svojih dejavnosti v polnem obsegu od 23. maja. Od 18. maja bo dovoljen tudi kontakt med športnimi treningi več kot dveh oseb, torej tudi trenerjev, kar doslej ni bili dovoljeno. Ta ukrep omogoča športnikom bolj celovite in tudi varnejše treninge. Nogometna zveza Slovenije pa bo lahko tako tekmovanje v prvi ligi, ki je bilo zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjeno marca, nadaljevala najverjetneje v začetku junija. Vlada dovolila treninge in tekme vsem športnikom od 18. maja. FOTO: Damjan Žibert V četrtek zvečer je vlada preklicala epidemijo covida-19, ki je bila razglašena 12. marca. V veljavi pa ostajajo vsi zaščitni ukrepi za preprečitev širjenja virusa, ki niso bili preklicani. Zdravstvene oblasti so zato prebivalce pozvala k upoštevanju priporočil za socialno distanco, uporabo mask in higieno kašlja. Pri treningih in tekmovanjih je treba upoštevati še navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za posamezne športe. Organizator tekmovanja mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja, tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, ter nujno spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar. Za nadzor nad izvedbo tekmovanj morajo nacionalne panožne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Z 18. majem bo po današnjem odloku dovoljeno tudi izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih zvez.