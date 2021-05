Proizvodnja cepiva v Sloveniji?

Predsednik vlade je sicer napovedal, da bi se konec leta lahko pri nas začela proizvodnja cepiva. Katero podjetje bo pri tem sodelovalo, katero cepivo bo proizvajalo? To smo vprašali urad vlade za komuniciranje - a napovedi premierja dodatno ne komentirajo.

"Če govorimo o covidu vemo, da se dela na tehnologiji adenovirusa ali RNA in naši intelegentni filtri so zelo uporabni za čiščenje takih tipov molekul, ki se uporabljajo v cepivih," pove Maja Leskovec , vodja razvoja procesa v podjetju. Na tem področju podjetje že od konca prejšnjega leta sodeluje z dvema proizvajalcema cepiv proti covidu-19, ki pa še nista v uporabi.

Visokotehnološko podjetje BIA Separations zaposluje 135 ljudi, od tega 22 doktorjev in 17 magistrov znanosti. Ukvarjajo se tudi s tehnologijo čiščenja raztopin, ki je pomemeben korak pri izdelavi cepiv. Pri proivodnji cepiv ce namreč tvorijo tudi nečistoče, ki lahko sprožijo neželene imunske odzive.

Bojana Beović je dejala, da je proizvodnja cepiva proti covidu-19 v Sloveniji mogoča. "Kot veste, imamo dve veliki, zelo moderni farmacevtski tovarni. Ena je del tuje velike korporacije in mislim, da potekajo neki dogovori, da bi vsaj del proizvodnje cepiva lahko izvajala tudi slovenska podjetja," je dejala Beovićeva.

To ne bi pomenilo, da bi Slovenija cepivo proizvajala le za lastne potrebe, ampak bi bila upravičena do določenega deleža. Iz Krke so na naše vprašanje odgovorili, da trenutno ne sodelujejo pri proizvodnji cepiva proti covidu-19. Iz Leka pa, da Novartis , torej lastnik podjetja, preučuje dodatne možnosti za podporo globalni oskrbi s cepivi proti covidu-19. Novartis je sicer že sklenil pogodbo s podjetjem Biontech za uporabo Novartisove tovarne v Švici. S proizvajalcem še neodobrenega Curevaca, pa se je dogovoril pomoč pri za proizvodnji mRNA nosilca tega cepiva.