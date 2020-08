Projekcija IJS: Od petka iz Hrvaške 80 okuženih, v prihodnjih dneh okoli 44 okužb na dan

Na Inštitutu Jožef Stefan so pripravili novo projekcijo glede širjenja okužbe z novim koronavirusom. Ta predvideva, da bo od petka do vključno danes z vračanjem slovenskih turistov iz Hrvaške vnesenih 80 okužb z novim koronavirusom. Nato predvidevajo, da bo število vnesenih primerov okužb v državo padlo na dva na dan. Napovedujejo, da bomo v prihodnjih dneh odkrili povprečno 44 okužb na dan.

Da bo v Slovenijo prišlo iz Hrvaške 80 okuženih turistov, so na Inštitutu Jožefa Stefana ocenili na podlagi predvidevanj,da se bo od petka do vključno danes v Slovenijo vrnilo 80.000 ljudi, medtem ko obstaja 0,1-odstotna verjetnost, da so okuženi.

Tako se bo po njihovih izračunih v treh dneh dvignilo sedemdnevno povprečje uvoženih okužb s 13 na dan na povprečno 14 dnevno. Medtem ko predvidevajo, da bosta, potem ko se turisti brez karantene več ne bodo mogli vrniti v Slovenijo, vsak dan v Slovenijo iz tujine vneseni dve okužbi. Po njihovih predpostavkah bo reprodukcijsko število (R), ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, v prihodnjem obdobju enako trenutnemu sedemdnevnemu povprečju, to je 0,96. To pomeni, da ena oseba v povprečju okuži eno osebo.

Izračuni kažejo, da bi lahko do vključno danes dopustniki iz Hrvaške vnesli novih 80 primerov okužbe.

'R' mora biti manj kot 0,9, da bo epidemija začela pojenjati Povprečna vrednost števila dnevnih pozitivnih testov se bo v naslednjih dneh postopoma dvignila s sedanjih 37 na 44 in bo nato ostala nespremenjena, napovedujejo na IJS. Število pozitivnih testov se bo gibalo okoli povprečne vrednosti.

"Upamo, da s tem še ne bo presežena kapaciteta našega epidemiološkega nadzora. Ker bomo imeli predvidoma ves čas nekaj uvoženih okužb, mora biti reprodukcijska številka manj kot 0,9, da bo epidemija začela pojenjati. To lahko dosežemo že z doslednim izvajanjem obstoječih blagih ukrepov," so zapisali na spletni strani. Na IJS tudi ugotavljajo, da število vseh dnevnih pozitivnih testov narašča hitreje od števila dnevnih uvoženih primerov, kar pomeni, da je Slovenija predvidoma v fazi "širjenja okužb v epidemiološko zajezenih mikrožariščih, ki bodo, upajmo, kmalu ugasnila".

Štirje različni scenariji Ob tem so objavili projekcijo poteka epidemije, ki vključuje štiri različne scenarije z različnimi vrednostmi reprodukcijskega števila. Če bo to ostalo pri 0,95, bo število hospitaliziranih in tistih na intenzivni negi do sredine oktobra ostalo enako, število umrlih bolnikov s covidom-19 se bo nekoliko povečalo.

Z vračanjem v šolske klopi, bi se lahko povečalo reprodukcijsko število