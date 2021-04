Epidemija predvidoma počasi upada, v rumeno fazo bi lahko prešli maja

Strokovnjaki z Instituta Jožef Stefan so pripravili nove projekcije širjenja okužb z novim koronavirusom v Sloveniji. Kot je zapisano na njihovi spletni strani, epidemija predvidoma počasi upada, ocenjeno reprodukcijsko število pa znaša R=0,96. Poleg tega ocenjujejo, da bi ob enakem trendu razvoja epidemije lahko v rumeno fazo prešli sredi maja.

icon-expand Koronavirus FOTO: Shutterstock

Ocenjeno reprodukcijsko število je po podatkih IJS približno R=0,96, kar pomeni, da epidemija predvidoma počasi upada. Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 644, a kot pravijo, bodo epidemiologi lahko stike učinkovito spremljali, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 644 in ocenjeno reprodukcijsko število R=0,96, bi lahko to stanje dosegli sredi junija, ocenjujejo strokovnjaki IJS.

"Epidemijo bomo ustavili in obvladovali ljudje s samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej. Modelske projekcije ne morejo ustaviti epidemije, lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naša ravnanja vplivajo na širjenje virusa," je zapisano na spletni strani Inštituta Jožefa Stefana.

Glede na projekcije IJS upada tudi število dnevno pozitivnih oseb v starostni skupini nad 65 let, zasedenost bolnišničnih kapacitet pa stagnira. Prisotnost SARS-CoV-2 v odpadni vodi slovenskih čistilnih naprav medtem predvidoma ne upada več. Na IJS ugotavljajo, da se je v prvem valu okužil približno vsak stoti prebivalec, upoštevali so oceno, da se je okužilo 12-krat toliko oseb kot je bilo v prvem valu potrjenih primerov). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra tretjina prebivalstva, pri tem so upoštevali oceno, da je okuženih 3,5-krat toliko oseb, kot je potrjenih primerov v drugem valu. Trenutno je delež kužnih približno 1 % prebivalstva oz. približno vsak 100. prebivalec. Prognoza razvoja epidemije V oceni pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in števila umrlih oseb na IJS predpostavljajo, da smo z izvajanjem ukrepov spustili reprodukcijsko število na R=0,96. Pri tem so upoštevali vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih skupinah. Predpostavili so, da je imunih 3,5-krat toliko kot potrjeno okuženih.

icon-expand Projekcija dnevnih sprejemov v bolnice in EIT FOTO: Inštitut Jožef Stefan

Hkrati pa so upoštevali tudi, da je v Sloveniji poleg običajne različice virusa prisotna tudibolj kužna angleška različica in predpostavili težji potek bolezni pri tej različici. Modelske parametre so določili na osnovi podatkov širjenja angleške različice virusa na Danskem in v Sloveniji. "Število dnevnih pozitivnih testov je odvisno tudi od števila opravljenih antigenskih testov, kar se bo predvidoma v prihodnje močno spreminjalo, zato so negotovosti v napovedih pozitivno testiranih oseb velike,"na IJS komentirajo podatke.

icon-expand Projekcija IJS: Delež angleške in običajne različice virusa FOTO: Inštitut Jožef Stefan

Za bolnišnične obravnave in število umrlih oseb so predstavili tudi scenarija, kjer so predpostavili, da se v času trajanja strožjih ukrepov od 1. -11. 4. 2021 reprodukcijsko število R zniža za 15 % ali 35 % in nato 12. 4. 2021 zaradi sproščanja po semaforju dvigne za 10 %, scenarij brez zaostrovanja ukrepov ter osnovni scenarij brez angleške različice virusa. Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi.

icon-expand FOTO: Inštitut Jožef Stefan icon-chevron-left icon-chevron-right

Velja opozoriti, da na IJS širitev virusa v populaciji opazujejo s približno enotedenskim zamikom, kar predstavlja dobo od okužbe do rezultata testa. Ocenjeni datumi sproščanja ukrepov po fazah Trenutno smo v oranžni fazi. Za prehode v slabše faze mora biti izpolnjen vsaj en pogoj: tedensko povprečje potrjenih primerov ali število hospitaliziranih, za prehode v boljše faze pa morata biti izpolnjena oba pogoja. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rumeno fazo prešli sredi maja. Pri tem so strokovnjaki uporabili enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije. Vpliva sproščanja ukrepov v oranžni fazi na nadaljnji potek epidemije niso upoštevali. Poleg tega pri napovedih opozarjajo, da podajajo le oceno datuma do naslednjega prehoda, saj je potek epidemije odvisen od sproščanja (oz. sprejemanja) ukrepov v trenutni in prihajajoči fazi. "Tako ni možno kvalitetno oceniti, kdaj bi lahko bili izpolnjeni pogoji za prehode v preostale faze," so zapisali na svoji spletni strani.

icon-expand Ocenjeni datumi sproščanja ukrepov po fazah FOTO: Inštitut Jožef Stefan

Aktualne teme - Cepljenje Dokler ne bo precepljenih vsaj 10 % populacije (200.000+ ljudi), vpliv cepljenja na dinamiko epidemije (skoraj) ne bo opazen, saj npr. 10 % precepljenost pomeni le 10 % manjši R kot sicer (npr. R=1,1 namesto R=1,2). Kot poudarjajo na IJS je zato kljub cepljenju zelo pomembno, da pri izvajanju veljavnih priporočil ostanemo dosledni (redno zračimo zaprte prostore, na javnih mestih uporabljamo zaščitno masko, vzdržujemo socialno distanco, umivamo/razkužujemo roke, uporabljamo aplikacijo #OstaniZdrav in o simptomih obveščamo svoje stike).

Za obvladovanje epidemije ne zadošča 10 % precepljenost, saj je za čredno imunost potrebna 70 % precepljenost, opozarjajo na IJS.

Kot pravijo bomo namreč le tako lahko najhitreje zmanjšali število okuženih oseb na raven, ko bo lahko učinkovito začela delovati epidemiološka služba (manj kot 300 pozitivnih oseb na dan). V trenutni fazi se cepi večinoma rizično populacijo, zato je pričakovati zmanjšano obremenitev bolnišničnih kapacitet in tudi manjše število smrti (seveda pod pogojem, da bomo z ustreznim obnašanjem preprečili širitev virusa v preostali, neprecepljeni populaciji), ocenjujejo. Trenuten obseg epidemije povzroča tudi znatno prekuževanje (ocena: okoli 20.000 novih okužb na teden), ki pa poteka že počasneje od vse hitrejšega cepljenja. Poleg tega se v tej fazi cepi rizično populacijo, medtem ko se okužbe širijo po celotni populaciji. A prekuževanje je vselej na račun zdravstvenih (in gospodarskih) posledic, saj velika večina okuženih zboli, cepljeni pa po do sedaj poznanih podatkih redko, večinoma le za blažjo obliko bolezni, še ocenjujejo.