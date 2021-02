Projekcije IJS: v rumenem marca, krivulja aprila morda spet navzgor

Epidemijo bi bilo dobro čim prej toliko zmanjšati, da bodo lahko epidemiologi sledili vsem stikom. To najbolj učinkovito omejuje širjenje virusa in bo močno olajšalo obvladovanje novega bolj kužnega seva, ko/če se bo razširil.

Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 827. Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 827 in ocenjeno reprodukcijsko število R=0,83, bi lahko to stanje dosegli konec marca, napovedujejo strokovnjaki.

Ocenjeni deleži okuženih in kužnih so tako sledeči:

- v prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (ocena: 12x toliko kot potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec;

- v drugem valu se je do zdaj okužila približno tretjina prebivalstva (ocena: 4x toliko kot potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno dva odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 40. prebivalec.

Prognoza razvoja epidemije

V oceni pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in števila umrlih oseb so na IJS predpostavili, da smo v Sloveniji z izvajanjem oziroma spoštovanjem ukrepov spustili reprodukcijsko število na R=0,83 (trenutna ocena). "Upoštevali smo vpliv prekuževanja in cepljenja po starostnih kategorijah. Predpostavili smo, da je imunih štirikrat toliko kot potrjeno okuženih. Predpostavili smo, da je v Sloveniji trenutno prisoten pretežno običajen sev in ne kakšen bolj kužen sev," navajajo na inštitutu.

Za bolnišnične obravnave in število umrlih oseb predstavljajo tudi scenarija, kjer so predpostavili, da po 15. februarju R zraste na 1,0 oziroma 1,1 zaradi sproščanja ukrepov v oranžni fazi, ter scenarij, kjer so predpostavili, da v Sloveniji že imamo bolj kužen novi sev, ki je razpršen v populaciji. "V tem scenariju smo predpostavili, da je bil 13. januarja delež novega seva 0,2 odstotkain da je 60-odstotno bolj kužen od običajnega seva, ter da po 15. februarju R zraste na 1,0 zaradi sproščanja ukrepov v oranžni fazi. Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi," razlagajo.