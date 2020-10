Projekcije širjenja covida-19 v Sloveniji: v tednu dni smo lahko v 'rdečem'

Z 'ukrepi' so mišljeni ukrepi in njihovo izvajanje.

Kot vse kaže, ključni obrambni zid pred širjenjem covida-19 (epidemiološka služba) več ne zdrži enormnega pritiska virusa in začenja popuščati ter vse bolj puščati, kar se odraža v hitrem naraščanju R in krajšanju podvojitvenega časa, pravijo znanstveniki. "Najlepša hvala epidemiologom, da so nas tako dolgo in tako dobro ščitili pred virusom. Zdaj bo njihovo delo bistveno manj učinkovito, ker se obrambni zid vse bolj ruši, čeprav se še naprej maksimalno trudijo," dodajajo.

Na IJS sicer upajo, "da bomo tokrat dovolj zreli in pametni, da se bomo znali sami 'spraviti dol' z eksponentno naraščajoče krivulje, drugače nam bo morala spet pomagati država z ukrepi" . Kot razlagajo, bo epidemija namreč začela pojenjati, če bo R manjši od 0,95 (ob štiri uvoženih primerih na dan), kar lahko predvidoma dosežemo že z doslednim izvajanjem preprostih samozaščitnih ukrepov (če jih bomo izvajali vsi in vedno). "Čuvajte se, kajti verjetnost, da srečate kužno osebo, je že znatna," poudarjajo.

Raziskovalci so sicer v napovedi za pozitivne teste in bolnišnice zelo optimistično predpostavili, da bodo novi ukrepi (z 'ukrepi' so mišljeni ukrepi in njihovo izvajanje) z 9. oktobrom dovolj učinkoviti in bodo uspeli R spustiti na 0,9, do takrat pa bo epidemija sledila trenutni dinamiki z R=1,8 in štirimi uvoženimi primeri na dan. "V tem primeru bo število dnevnih pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 100 do 700 okoli trenutne povprečne vrednosti 396, ki bo sprva še naraščala in nato začela padati," pojasnjujejo.

V prognozi za bolnišnice so predstavljeni tudi scenariji za primer, da novi ukrepi ne bodo prijeli (po 9. oktobru še naprej R=1,8), scenarij z R=1,1 po 9. oktobru in konservativen scenarij, kjer imamo že zdaj R=2. "Namen predstavitve različnih scenarijev je, da se seznanimo z negotovostmi in karakterističnimi časi," dodajajo.

Še prognoza na osnovi epidemioloških podatkov (stanje 4. oktober), ki jih tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). S slike spodaj je razvidno, da naraščajo vse kategorije. Kategoriji 'vsi' in 'lokalni vir' naraščata še vedno vse hitreje (črna in rdeča krivulja se krivita v smeri navzgor), kar nakazuje, da imamo (verjetno) eksponentno rast, kar je slabo.